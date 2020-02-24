Потерявшегося в Корее кыргызстанца нашли в психбольнице во Владивостоке

Помощник Акыйкатчы (Омбудсмена) КР на общественных началах Бакыт Садиров оказал содействие нашему соотечественнику Н.К. в возвращении его в Кыргызстан. Об этом сообщает пресс-служба Омбудсмена КР.

Как ранее стало известно из сообщений в социальных сетях, родственники и друзья искали Н.К. уроженца КР, получившего российское гражданство. Последнее, что было известно об Н.К., это то, что он выехал из России и направился в Корею на заработки. После этого, связь с ним оборвалась, его местонахождение было неизвестно.

Представитель Омбудсмена КР связался с правоохранительными органами РФ, которые сообщили, что Н.К. был депортирован из Кореи и самолетом прибыл в г. Владивосток, но по состоянию здоровья был помещен в психиатрическую больницу в поселке Заречном Приморского края.

Бакыт Садиров выехал в указанный поселок, где посетил Н.К., который сообщил, что состояние его здоровья ухудшилось в Корее, и он не помнит, как оказался во Владивостоке.

Затем Садиров встретился с главным врачом данного лечебного учреждения и обсудил с ним возможность выписки Н.К. c целью его последующей отправки в Кыргызстан под присмотр близких родственников. После получения от Садирова соответствующих гарантий и оформления необходимых документов, Н.К. был выписан и 20 февраля 2020 года отправлен самолетом в г. Ош.