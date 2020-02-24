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В Кыргызстане ожидается неустойчивая погода. 25-29 февраля дождь, снег

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- Оксана Гут
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Штормовое предупреждение: 27-28 февраля в Кыргызстане ожидается неустойчивая погода! Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

На большей части территории КР временами дождь, переходящий в снег, в горных районах снег. В отдельных районах Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской, Иссык-Кульской областей ожидаются сильные осадки. Ожидается налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах снежный накат, гололедица, на горных участках дорог снежные заносы. В отдельных районах усиление западного ветра до 17-22 м/с. Ожидается понижение температуры воздуха.

Такая неустойчивая погода осложнит работу предприятий связи, энергетических и коммунальных служб. При интенсивных осадках ухудшится видимость на автодорогах, что приведет к затруднению движения автотранспорта.

В связи с выпавшими и ожидаемыми осадками с 25 по 29 февраля в горных районах, на автодорогах Бишкек-Ош 121-138 км (пер. Төө-Ашуу), 198-265 км (пер. Ала-Бел, ущ.Чычкан), Мырзаке-Кара-Кулжа-Алайкуу 45-115 км, Ала-Бука-Каныш-Кыя 68-99 км (пер. Чапчыма), Красная Горка- Ак-Таш 1-4 км, Казарман-Актал-Чат 43-44-90 км. (участок Ийри-Суу), 63-93 км. (ущ. Кара-Гоо), Каракол-Эңилчек 64-90 км. (пер. Чон-Ашуу) сохраняется сход снежных лавин, снежные заносы, снежный накат и гололедные явления. На автодорогах при проезде на лавиноопасных участков необходимо строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами 500 метров.

Прогноз погоды на 25-29 февраля и 1-2 марта

25 февраля ночью на большей части территории Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской, Иссык-Кульской областей, в отдельных районах Таласской, Баткенской областей дождь, снег, в горных районах и в Нарынской области временами снег. 25 февраля днем в отдельных районах Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской, Иссык-Кульской областей дождь, снег, в горных районах и в Нарынской области снег. В Таласской, Баткенской областях без осадков. На предгорных и горных участках дорог снежный накат, гололедица и снежные заносы. Ветер западный 4-9 м/с.

26 февраля ночью без осадков. 26 февраля днем в предгорных районах Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей дождь, снег, в горных районах и в горных районах Чуйской, Таласской областей снег. В зоне земледелия Чуйской, Таласской областей, в долинной зоне Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областей и в Нарынской, Иссык-Кульской областях без осадков. 27 февраля ночью на большей части территории Чуйской, Таласской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областей дождь, снег, в предгорных, горных районах и в отдельных районах Иссык-Кульской, Нарынской областей снег.

27 февраля днем и 28 февраля ночью на большей части территории временами дождь, переходящий в снег, в предгорных и горных районах снег. 27-28 февраля в отдельных районах Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской и Иссык-Кульской областей ожидаются сильные осадки. Налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах снежный накат, гололедица, в горных районах снежные заносы. Ветер западный 4-9 м/с, 26 февраля днем и 27 февраля в отдельных районах с усилением до 17-22 м/с.

28 февраля днем в предгорных и горных районах Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей, на большей части территории Нарынской области и в отдельных районах Чуйской, Таласской, Иссык-Кульской областей снег. Ветер западный 4-9 м/с, по акватории озера Иссык-Куль с усилением до 15-20 м/с.

29 февраля преимущественно без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.

1-2 марта без осадков. Повышение температуры воздуха.


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Теги:
МЧС, погода, штормовое предупреждение, Кыргызстан
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