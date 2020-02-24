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На сотрудников ГРС заведено дело из-за массовой прописки граждан

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- Екатерина Улитина
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Отдельныt сотрудники Государственной регистрационной службы в Токмаке стали фигурантами расследования о массовой прописки граждан перед выборами депутатов городского кенеша. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Надзорный орган установил, что за январь и февраль 2020 года в Токмаке зарегистрировались 6745 граждан.

Как показала проверка, в отдельных случаях должностные лица подразделений регистрационной службы Чуйской области осуществляли регистрацию граждан на постоянное место жительство без согласия домовладельцев и необходимых документов, предусмотренных законом. Прокуратурой города Токмак установлено, что по нескольким адресам незаконно  зарегистрировано свыше 150 граждан, - говорится в сообщении Генеральной прокуратуры.

22 февраля 2020 года прокуратура Токмака зарегистрировала эти факты в ЕРПП по признакам преступления предусмотренного ч.2 ст.320 (злоупотребление должностным положением) Уголовного кодекса КР. Начато досудебное производство.

В пресс-службе Генеральной прокуратуры отмечают, что при проверке отделов паспортизации и регистрации населения Кеминского и Аламудунского районов установлены такие же факты регистрации свыше 2000 граждан по различным адресам в городе Токмок, из числа которых свыше 300 человек зарегистрированы без документов необходимых для регистрации.

Отделения прокуратуры Кеминского и Аламудунского районов зарегестрировали материалы дела в ЕРПП.

В настоящее время органами прокуратуры продолжаются проверки на предмет соблюдения требований Закона КР "О внутренней миграции" и законодательства при регистрации граждан. О результатах будет сообщено дополнительно.

Напомним, ранее Государственная регистрационная служба начала служебную проверку по фактам массовых прописок граждан. Начальники паспортных столов, где наблюдалась подобная активность, были отстранены от работы.


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URL: https://www.vb.kg/385664
Теги:
Генеральная прокуратура, ГРС, прокуратура, Кыргызстан, политика, уголовное дело
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Комментарии
Заир
24.02.2020, 16:41

правильно сделали, выборы должны пройти честыными

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Сагын
24.02.2020, 17:01

Пусть они ответят по закону и нужно их уволить. Сабатируют работу правительство и глава государства, создавая искусственных избирателей.

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Жлоб
24.02.2020, 22:41

А чё там мало прописали?! Надо было весь колхоз + район прописать! Все одно будут блеять за одних и тех же!

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Пикир
25.02.2020, 12:39

Подставились!? Теперь вам отвечать, а зачинщик останется в стороне.

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