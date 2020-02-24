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Президент ознакомился с мерами по поддержке сферы культуры в Кыргызстане

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- Оксана Гут
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 24 февраля, принял министра культуры, информации и туризма КР Азамата Жаманкулова.

Глава государства ознакомился с мерами по поддержке сферы культуры, реконструкции и цифровизации культурных объектов страны.

Министр культуры, информации и туризма отметил, что в 2019 году завершен капитальный ремонт ряда культурных объектов республики. В частности, была полностью завершена реконструкция Кыргызской Национальной Филармонии им. Т. Сатылганова, Кыргызского академического театра оперы и балета имени А. Малдыбаева, Ошского национального драматического театра им. С. Ибраимова.

Ремонтные работы начались в Кыргызском национальном академическом драматическом театре им. Т. Абдумомунова, в Государственном национальном русском драматическом театре им. Ч. Айтматова. Также в текущем году ремонтные работы будут проведены в Ошском Государственном Академическом узбекском музыкально-драматическом театре им. Бабура.

Азамат Жаманкулов сообщил, что в рамках Года развития регионов, цифровизации страны и поддержки детей планируется начать капитальный ремонт Кыргызского государственного театра юного зрителя им. Б. Кыдыкеевой и Театра кукол им. М. Жангазиева, а также облагородить парк им. К. Джакыпова, расположенный неподалеку от них для культурного досуга детей.

Также он добавил, что в рамках государственной политики цифровизации страны будет продолжена работа по оцифровке музейного фонда Кыргызского национального музея изобразительных искусств имени Г. Айтиева. В 2019 году в нем были оцифрованы порядка 4 тысяч экспонатов.

Аналогичная работа будет проведена в Национальном историческом музее и доме-музее им. М. Фрунзе.

Оцифровка музейных фондов позволит жителям со всех регионов страны дистанционно ознакомиться с экспонатами и культурным наследием, представленным в музеях.

Министр также сообщил, что в 50 библиотеках страны будут созданы центры раннего развития детей. Он добавил, что в регионах планируется переформатирование библиотек, в которых будут расположены центры для интеллектуального развития маленьких граждан.

Президент поддержал инициативы по поддержке детей, отметив особую роль культуры во всестороннем развитии человека, общества и страны в целом. Подчеркнув важность сохранения и приумножения культурного наследия страны, отметил, что со стороны государства и далее будет уделяться большое внимание сфере культуры.

Президент Сооронбай Жээнбеков также подчеркнул необходимость проведения всех культурных мероприятий в рамках Перекрестного года Кыргызской Республики в Российской Федерации и Российской Федерации в Кыргызской Республике на должном уровне.


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URL: https://www.vb.kg/385667
Теги:
Министерство культуры и туризма, музей, президент, Кыргызстан, Азамат Жаманкулов, Сооронбай Жээнбеков
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