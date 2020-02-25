В Китае стали использовать роботов–доставщиков

Запущенные ведущей китайской компанией в области розничной торговли Suning.com роботы–доставщики заменили курьеров и приступили к работе в городе Нанкин, провинция Цзянсу, Восточный Китай.

Многие жилые микрорайоны в Нанкине приняли самые строгие меры, включая запрет на вход для курьеров, поэтому роботы, пройдя неоднократную процедуру дезинфекции, используются на самом последнем этапе доставки до двери после того, как курьер прибудет в ближайшие окрестности.

По данным компании Suning, робот высотой 1,25 м имеет максимальную несущую способность объемом 145 литров и может работать до 10 часов.

Он может составлять маршрут доставки, избегать препятствия, пользоваться лифтами, а также возвращаться для подзарядки в случае разряженного аккумулятора. Точность определения заданного местоположения составляет менее 50 мм.

Использующий такие технологии, как искусственный интеллект и большие данные, робот прост в управлении и подвергается дезинфекции после каждой доставки, заявили в компании.

"Я никак не ожидал роботизированной доставки. Робот делает процесс доставки более удобным и приносит пользу жильцам, которые остаются дома и предпочитают онлайн–покупки во время эпидемии", - сказал один из жителей Нанкина.

Материалы из газеты "Жэньминь жибао" и агентства "Синьхуа" подготовила Нина Ничипорова