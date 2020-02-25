СВР МВД со взяткой поймала милиционера УВД Первомайского района

"Служба внутренних расследований МВД продолжает работу, направленную на очищение рядов органов внутренних дел от всякого рода предателей интересов службы, взяточников, нарушителей законности и прочих элементов, подрывающих авторитет милиции в глазах общества и наносящих непоправимый ущерб. Особое внимание уделяется выявлению таких фактов, как формальное отношение к рассмотрению жалоб и заявлений граждан, укрытие преступлений от учета, вымогательство взятки, грубость", - отмечает пресс-служба МВД КР.

Так, 19 февраля 2020 года в СВР МВД КР обратилась гражданка Р.И. с просьбой принять меры в отношении участкового уполномоченного милиции УВД Первомайского района, который вымогает денежные средства в размере 10 тысяч сомов за положительное решение вопроса по досудебному производству по факту мелкого хулиганства.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП по статье 326 (вымогательство взятки) УК КР. Сотрудниками службы внутренних расследований МВД КР проведены оперативно-следственные мероприятия по задержанию лица, подозреваемого в вымогательстве взятки.

24 февраля при проведении оперативно-следственных мероприятий МВД на территории №3 детской больницы города Бишкек при получении денежных средств в сумме 7000 сомов задержаны участковые уполномоченные милиции УВД Первомайского района С.С. и А.А.

Расследование проводит Следственная Служба МВД КР.

"МВД продолжает принимать меры по выявлению таких сотрудников, коррумпированных нечистоплотных милиционеров. В настоящее время продолжается работа по выявлению и пресечению преступлений коррупционного и иного характера, совершаемыми отдельными сотрудниками ОВД", - заключают в ведомстве.