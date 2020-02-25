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СВР МВД со взяткой поймала милиционера УВД Первомайского района

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- Оксана Гут
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"Служба внутренних расследований МВД продолжает работу, направленную на очищение рядов органов внутренних дел от всякого рода предателей интересов службы, взяточников, нарушителей законности и прочих элементов, подрывающих авторитет милиции в глазах общества и наносящих непоправимый ущерб. Особое внимание уделяется выявлению таких фактов, как формальное отношение к рассмотрению жалоб и заявлений граждан, укрытие преступлений от учета, вымогательство взятки, грубость", - отмечает пресс-служба МВД КР.

Так, 19 февраля 2020 года в СВР МВД КР обратилась гражданка Р.И. с просьбой принять меры в отношении участкового уполномоченного милиции УВД Первомайского района, который вымогает денежные средства в размере 10 тысяч сомов за положительное решение вопроса по досудебному производству по факту мелкого хулиганства.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП по статье 326 (вымогательство взятки) УК КР. Сотрудниками службы внутренних расследований МВД КР проведены оперативно-следственные мероприятия по задержанию лица, подозреваемого в вымогательстве взятки.

24 февраля при проведении оперативно-следственных мероприятий МВД на территории №3 детской больницы города Бишкек при получении денежных средств в сумме 7000 сомов задержаны участковые уполномоченные милиции УВД Первомайского района С.С. и А.А.

Расследование проводит Следственная Служба МВД КР.

"МВД продолжает принимать меры по выявлению таких сотрудников, коррумпированных нечистоплотных милиционеров. В настоящее время продолжается работа по выявлению и пресечению преступлений коррупционного и иного характера, совершаемыми отдельными сотрудниками ОВД", - заключают в ведомстве.


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URL: https://www.vb.kg/385681
Теги:
МВД, ОПГ, хулиганство, взятка, Кыргызстан
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