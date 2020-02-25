Перекрыт канал поставок наркотиков в Бишкек

Сотрудники УСБНОН МВД КР по Чуйской области пресекли деятельность преступной группы, наладившей устойчивый канал поставок и сбыта наркотических средств из Токтогульского района Джалал-Абадской области.

В середине февраля 2020 года в рамках досудебного производства в столице был задержан организатор наркогруппировки, у которого обнаружено и изъято наркотические средства "гашиш" 2 кг 150 гр, ввезенные на территорию г. Бишкек и Чуйской области и предназначенные для последующей реализации. Задержанный организатор наркогруппировки гражданин Т.Д. 1971 года рождения ранее неоднократно был судим", - говорится в сообщении УСБНОН.

В ходе дальнейших специальных следственных действий задержаны другие активные члены наркогруппировки. При обыске в доме подозреваемых граждан И.К. 1972 г.р., и Н.у.Ж 1992 года рождения, обнаружено и изъято наркотическое средство "гашиш" весом 1 кг 300 гр.

Общий вес изъятых из незаконного оборота наркотиков составил 3 кг 450 гр. В настоящее время Следственной службой ОВД Аламудунского района проводятся оперативно-следственные мероприятия, осуществляется работа по установлению других лиц, причастных к данному преступлению.