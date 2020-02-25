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Срок судебного разбирательства по делу Текебаева и Чотонова продлен

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- Оксана Гут
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Первомайский районный суд Бишкека продлил срок судебного разбирательства по уголовному делу Омурбека Текебаева и Дуйшонкула Чотонова. Также, как сообщает пресс-служба суда, продлен срок меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении обвиняемых до двух месяцев, т.е. до 25 апреля.

Накануне, 24 февраля, на судебном заседании защитник обвиняемых Таалайгуль Токтакунова заявила ходатайство об истребовании с СС УВД Первомайского района города Бишкек заверенные копии протокола следственного эксперимента с участием специалиста ОсОО "Нур Телеком" и протокола допроса специалиста ОсОО "Нур Телеком". Выслушав мнение участников судебного разбирательства, суд заявленное ходатайство удовлетворил. После, с учетом мнения участников судебного разбирательства, суд огласил показания неявившихся свидетелей по списку лиц, подлежащих к вызову в зал судебного заседания (Онолбеков, Абрахманов, Черный).

Следующее судебное заседание пройдет 9 марта.

Напомним, лидер партии "Ата Мекен" Омурбек Текебаев и экс-посол Дуйшонкул Чотонов были осуждены по статье "Коррупция" на 8 лет тюрьмы. В августе 2019 года Верховный суд, отменив приговор, направил уголовное дело на пересмотр в Первомайский районный суд по вновь открывшимся обстоятельствам. Решением райсуда теперь уже обвиняемые, а не осужденные, были выпущены под домашний арест. 12 сентября состоялось первое судебное заседание, где сторона защиты ходатайствовала о вызове ранее не опрошенных свидетелей.


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URL: https://www.vb.kg/385684
Теги:
коррупция, Первомайский район, суд, Бишкек, Кыргызстан, Арест, Дуйшонкул Чотонов, Омурбек Текебаев
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Комментарии
Иса
25.02.2020, 11:38

не пойму его Текебаева, уймитесь а уже... сколько можно 

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Пе
25.02.2020, 12:20

До выборов не будет решения судов

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