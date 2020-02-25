Дело "Акнет". В ГСИН рассказали о медпомощи, оказанной Кубану Ажимудинову

Пресс-служба ГСИН КР расписала порядок оказания медицинской помощи в учреждениях уголовно-исполнительной системы на примере бывшего руководителя компании "Акнет" Кубана Ажимудинова. Напомним, на прошлой неделе родственники арестованного предпринимателя обратились к президенту страны с просьбой взять дело под личный контроль, также они просили отпустить Ажимудинова, страдающего сахарным диабетом, под домашний арест в связи с ухудшением состояния здоровья.

В пресс-службе ГСИН сообщают, что обвиняемый Ажимудинов Кубан Токонович с 1 июня 2019 года находится в учреждении №21 ГСИН.

При поступлении в учреждение Ажимудинов предъявлял жалобы на боли в области сердца, головные боли, онемение в нижних конечностях, в связи с чем, были проведены соответствующие обследования и организован комиссионный осмотр сотрудниками медицинской службы ГСИН.

По результатам обследований был выставлен диагноз: Сахарный диабет 2 типа. Гипертоническая болезнь 3 степени. Хронический простатит. В целях уточнения диагноза рекомендована консультация эндокринолога и кардиолога.

На основании письма начальника Управления организации медицинской помощи и лекарственной политики МЗ КР от №-2028 от 07.06.2019 г. А.Ешходжаевой Аджимудинову К. 20.06.2019 года была проведена консультация кардиолога Национального центра кардиологии и терапии (НЦКиТ). Диагноз: КБС Стенокардия напряжения. ФК III. Атеросклероз аорты коронарных артерий. Гипертоническая болезнь 3 степени очень высокого риска. Гипертоническое сердце, СНФК2.

21.06.2019 года К. Ажимудинов был консультирован эндокринологом Национального госпиталя Министерства здравоохранения. Диагноз: Сахарный диабет 2 го типа. Целевой уровень гликогемоглобина менее 7.2%. Диабетическая сенсорная полинейропатия, дистальная симметричная. Диабетическая ангиопатия нижних конечностей. Хроническая ишемия нижних конечностей? Рекомендовано провести обследование глазного дна, УЗДС сосудов нижних конечностей.

13.09.2019 года Ажимудинов К. прошел комплексное обследование в амбулаторно-диагностическом отделении Национального центра кардиологии и терапии. Заключение консилиума врачей: Клинический диагноз: КБС. Стенокардия напряжения ФК II-III. Атеросклероз аорты, коронарных, периферических артерий. Гипертоническая болезнь III стадии, III степени очень высокого риска. Сахарный диабет 2 типа. Целевой уровень гликогемоглобина менее 7.5%. Диабетическая полинейропатия дистальный тип, сенсорная форма. Диабетическая ангиоретинопатия? Жировой гепатоз. Ожирение 2 степени. Узловой зоб, эутиреоз. Дискогенный пояснично-крестцовый радикулит. Желчнокаменная болезнь.

Было рекомендовано суточное ЭКГ мониторирование и коронароангиографическое исследование в условиях стационара, гликолизированный гемоглобин, гликемический профиль через неделю, консультация окулиста (глазное дно).

Учитывая рекомендации Национального центра кардиологии и терапии он был госпитализирован 24 сентября 2019 года в вышеуказанное лечебное учреждение.

По результатам проведенной 01.10.2019 г. коронарной ангиографии выставлено заключение: Двухсосудистое поражение коронарных артерий. Рекомендовано: Стресс-ЭхоКГ или холтеровское мониторирование для решения вопроса об ЧКВ (чрезкожные коронарные вмешательства-стентирование) или АКШ (аортокоронарное шунтирование), продолжить базовую терапию.

После проведения всех вышеуказанных обследований проведен консилиум в составе специалистов Национального центра кардиологии и терапии (НЦКиТ).

Заключительный диагноз: КБС. Мультифокальный атеросклероз. Стенокардия напряжения ФК III. Атеросклероз аорты, коронарных, периферических артерий. Гипертоническая болезнь III стадия, III степени очень высокого риска. Сахарный диабет 2 типа, целевой уровень HBAl4<75%. Диабетическая полинейропатия, дистальный тип, сенсорная форма. Диабетическая ангиоретинопатия. Нарушение жирового обмена 2 степени. Исключить синдром обструктивного апноэ сна. Узловой зоб, эутиреоз. Дискогенный пояснично-крестцовый радикулит. Желчекаменная болезнь. Даны рекомендации:

- соблюдение диеты;

- исследование крови на с-пептид для решения вопроса о переводе на инсулин;

- проведение полисомнографии для исключения синдрома обструктивного апноэ;

- суточное ЭКГ- мониторирование с физической нагрузкой.

После снижения натощакового сахара решить вопрос о проведении стресс-ЭхоКГ, затем созвать консилиум с участием кардиохирурга, рентгенхирурга для решения вопроса о необходимости реваскуляризации миокарда.

08.10.2019 года по результатам выполненных рекомендаций проведен консилиум врачей с участием специалистов Национальный центр кардиологии и терапии (НЦКиТ) зам. директора по клинической работе Иманакуновой Ж.Ш., зав. отделением ОИМ профессора Мураталиева Т.М., зав. отделением АГ профессора Романовой Т.А., рентгенхирурга к.м.н. Абдылдаева И.З., кардиохирурга к.м.н. Адылбекова М.А., лечащего врача Жанышбековой Н.Ж. Заключение консилиума: учитывая наличие стабильной стенокардии напряжения, артериальной гипертензии, сахарного диабета, синдрома обструктивного апноэ сна и других факторов риска, отягощающие течение КБС, данные КАГ-исследования и > 22 баллов по шкале SYNTAX больному показано шунтирование или стентирование коронарных артерий и продолжение немедикаментозной и оптимальной медикаментозной терапии.

Учитывая заключение консилиума врачей Национального центра кардиологии и терапии (НЦКиТ) от 08.10.2019 года и на основании письма директора Научно-исследовательского института хирургии сердца и трансплантации органов (НИИХСТО) д.м.н. Ашимова Ж.И. от 08.10.2019 года, обвиняемый К. Ажимудинов был переведен 09.10.2019 года для решения вопроса об оперативном лечении в НИИХСТО с диагнозом: КБС. Мультифокальный атеросклероз. Стенокардия напряжения ФК III. Атеросклероз аорты, коронарных (бифуркационный стеноз ПНА ДВ1 70%. ДВ1 в устье стеноз 75%. ОВ до 50%. ПКА до 30%) и сонных, периферических артерий. СНФК III (NYHA). Гипертоническая болезнь 3 степени очень высокого риска осложнений. Сахарный диабет 2 типа. Диабетическая полинейропатия, дистальный тип, сенсорная форма. Узловой зоб, эутиреоз. Нарушение жирового обмена 2 степени. Желчекаменная болезнь.

10.10.2019 года проведен консилиум врачей Научно-исследовательского института хирургии сердца и трансплантации органов и рекомендовано хирургическое лечение - аортокоронарное шунтирование.

На основании постановления следователя СС МВД КР майора милиции Абдырасулова А. от 08.10.2019 года, 15.10.2019 года проведена судебно-медицинская экспертиза в отношении Ажимудинова К.Т. 1958 г.р., где поставлен вопрос об установлении наличия заболеваний и соответствует ли выставленный диагноз и процедура лечения к установленным заболеваниям, нуждается ли в специализированном лечении?

Вывод экспертизы: принимая во внимание медицинские документы, проведенные обследования Ажимудинову К.Т., необходимо специализированное лечение в кардиохирургической клинике с проведением операции в виде аорто-коронарного шунтирования с коррекцией патологии магистральных сосудов сердца, с последующим наблюдением у кардиолога и эндокринолога.

Операция была запланирована на 18.10.2019 года, от которой обвиняемый К. Ажимудинов воздержался (из-за его желание провести операцию за границей).

22 октября 2019 года он был выписан из стационара Научно-исследовательского института хирургии сердца и трансплантации органов.

В связи с ухудшением общего самочувствия 21.01.2020 года Ажимудинов К. по линии скорой медицинской помощи 103 Министерства здравоохранения был доставлен в отделение острого инфаркта миокарда Национального центра Кардиологии и терапии. Выставлен диагноз основной: КБС. Мультифокальный атеросклероз. Нестабильная стенокардия, прогрессирующее течение от 21.01.20120 года. Атеросклероз аорты, коронарных, сонных, периферических артерий. Фоновое: Гипертоническая болезнь III стадии, III степени очень высокого риска. Гипертоническое сердце. Сахарный диабет 2 типа, инсулинпотребный. Диабетическая полинейропатия, дистальный тип, сенсорная форма. Диабетическая ангиопротеинопатия, стадия 1. Нарушение жирового обмена 3 стадии. Синдром обструктивного апноэ, легкая форма. Сопутствующее: Узловой зоб, эутирез. Дискогенный пояснично-крестцовый радикулит. Желчно-каменная болезнь. Варикозное расширение вен нижних конечностей.

Он получил стационарное лечение. Был выписан из стационара Национального центра кардиологии и терапии 07.02.2020 года с рекомендациями.

В настоящее время Ажимудинов К. находится в СИЗО – 1 под наблюдением медицинских сотрудников.

Отмечается, что ГСИН является правоохранительным, государственным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику по вопросам деятельности уголовно-исполнительной системы.

Для справки:

Порядок оказания медицинской помощи в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Медицинская помощь обвиняемым, подсудимым и осужденным к лишению свободы предоставляется в учреждениях и следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы в соответствии с постановлением правительства Кыргызской Республики от 2 октября 2015 года №696 "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи в учреждениях и следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы".

Так, согласно пунктов 2-3 соответствующая медицинская помощь осужденным, а также обвиняемым и подсудимым предоставляется медицинскими подразделениями учреждений УИС, либо государственными и муниципальными организациями здравоохранения Кыргызской Республики.

В сложных случаях установления диагноза для выработки правильной тактики лечения больные осматриваются комиссионно с привлечением врачей узкой специальности, при необходимости направляются в лечебное учреждение УИС или в другое лечебное учреждение Министерства здравоохранения при условии обеспечения в отношении этих лиц установленных требований изоляции, охраны и надзора.

В целях обеспечения надлежащего исполнения требований вышеуказанного постановления, медицинским персоналом уголовно-исполнительной системы на постоянной основе ведутся соответствующие мероприятия по оказанию квалифицированной медицинской помощи лицам, содержащимся в учреждениях ГСИН.

Так, за 2019 год были проконсультированы специалистами Министерства здравоохранения Кыргызской Республики, и были вывезены на консультацию в лечебные организации Министерства здравоохранения всего – 435 человек, из них были госпитализированы на стационарное лечение – 61 человек, в том числе в Национальный центр кардиологии и терапии (далее-НЦТиК) - 19 человек.