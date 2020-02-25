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Исхак Масалиев: Идет серьезная попытка искажения истории

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- Виктория Гунгер
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Сейчас мы переживаем сложнейший период – идет серьезная попытка искажения истории. Ложь стала орудием для манипулирования сознанием. Об этом на конференции "Наследники Великой Победы: потомки победителей против фальсификации истории" заявил депутат ЖК Исхак Масалиев.

Он отметил, что победа, ради которой погибло 28 миллионов граждан, подвергается сомнению.

- Экс-президент США Обама утверждает, что его дед освобождал Освенцим, в то время как это сделали не американские, а советские войска. Руководство Польши заявляет, что СССР вел захватническую войну. Не нужно верить всему, что говорят. Историки уподобились политикам – переписывают историю в угоду власти. Те, кому выгодно это искажение, в первую очередь хотят переубедить молодежь. Сегодня сохранение памяти о подвиге наших предков – самая главная для нас задача, - подчеркнул Масалиев.

Согласилась с мнение парламентария и председатель Совета молодых российских соотечественников Ольга Фролова. По ее мнению, доступность и кажущаяся простота быстрого получения разнообразной информации в медиа пространстве таит в себе и опасность для современной молодежи.

- В силу своей возрастной особенности молодым людям свойственно легко принимать и запоминать именно те исторические факты, что наиболее эмоционально оформлены и массово цитируемы. Именно так распространяются лживые сочинения и попытки фальсифицировать историю. Чтобы противостоять историческим фальсификаторам, необходимо не только учить молодежь истории, но и делать это разнообразно и интересно. Хорошо зарекомендовали себя различные общественные акции, такие как, например, "Бессмертный полк" и "Вальс Победы". Они получили не только признание, но и стали масштабными благодаря эмоциональной вовлеченности участников этих проектов, - заключила Фролова.

В мероприятии приняли участие депутаты Жогорку Кенеша, ученые, политологи, общественные деятели, а также преподаватели и студенты высших и средне-специальных учебных заведений Кыргызстана. Участники обсудили: экономические и политические причины начала Второй мировой войны, роль современной молодежи в сохранении и увековечивании памяти о Великой Отечественной войне, переписывание истории как элемент информационных войн. А также попытались ответить на вопрос: кому и зачем выгодно переписать историю и пересмотреть итоги Второй мировой войны?

Организаторами конференции выступили Фонд "Евразийцы – новая волна" и Международный университет Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/385690
Теги:
ВОВ, молодежь, праздник, Россия, День Победы, Кыргызстан, Исхак Масалиев
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