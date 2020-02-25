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В Бишкеке впервые пройдет международный музыкальный конкурс для детей

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- Оксана Гут
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В Бишкеке впервые под эгидой "Года развития регионов, цифровизации страны и поддержки детей" пройдет международный музыкальный конкурс "Обон". В конкурсе примут участие молодые таланты в возрасте от 5 до 15 лет. Конкурс пройдет с 29 февраля по 5 марта 2020 года.

Конкурс состоит из двух туров и будет проводиться среди младших и старших групп детей по направлениям: фортепиано, струнные инструменты, духовые инструменты, национальные инструменты.

Основными организаторами данного мероприятия являются министерство культуры, информации и туризма Кыргызской Республики и Центральная детская музыкальная школа имени П. Шубина.

Цели конкурса - профессиональное развитие и повышение образования музыкальной школы, выявление творческих способностей и привлечение талантливых молодых музыкантов к активному участию в культурных мероприятиях страны, воспитание, повышение и сохранение исполнительного мастерства.

В конкурсе примут участие молодые таланты из Казахстана, Узбекистана, Турции и регионов Кыргызстана. Из городов Ош, Джалал-Абад, Балыкчы, Тюпского района и села Боконбаева Иссык-Кульской области, Кадамжайского района Баткенской области, Токтогульского и Ала-Букинского районов Джалал-Абадской области, Алайского района Ошской области, Ысык-Атинского и Сокулукского района Чуйской области и ученики музыкальной школы №1,3,4,5,6,7,8 города Бишкек. Количество принимающих участников в конкурсе составляет около 350.

Победители будут награждены дипломами министерства культуры, информации и туризма Кыргызской Республики, им будут присвоены звания лауреатов Международного конкурса, звания дипломантов, а также будут вручены специальные призы.

Кроме того, в рамках международного конкурса пройдут мастер-классы от лучших музыкантов соседних республик.

Официальная церемония открытия международного музыкального конкурса "Обон" состоится 29 февраля в 14:00 часов и начнется с совместного концерта камерного оркестра с участием учеников Центральной детской музыкальной школы имени П. Шубина и талантливой детской музыкальной школы "Giovanni talenti" имени А. Жубанова (Казахстан).

График конкурса:

Место проведения: г. Бишкек, ул. Московская, 101, Центральная детская музыкальная школа имени П. Шубина

29 февраля в 14:00 ч. - торжественная церемония открытия (большой зал)

1 марта 09:00 ч. - отделение фортепиано, I тур (большой зал)

1 марта 09:00 ч. - отделение струнных инструментов, I тур (маленький зал)

2 марта 09:00 ч. - отделение духовых инструментов, I тур (большой зал)

2 марта 09:00ч. - отделение национальных инструментов, I тур (маленький зал)

3 марта 09:00 ч. - отделение фортепиано, II тур (большой зал)

3 марта 09:00 ч. - отделение струнных инструментов, II тур (маленький зал)

4 марта 09:00 ч. - отделение духовых инструментов, II тур (большой зал)

4 марта 09:00 ч.- отделение национальных инструментов, II тур (маленький зал)

Гала-концерт конкурса и вручение призов состоится 5 марта 2020 года в 13:00 часов.


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URL: https://www.vb.kg/385696
Теги:
дети, конкурс, Кыргызстан, Министерство культуры и туризма
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