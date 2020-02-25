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В Москве умер последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов

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- Оксана Гут
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В Москве в возрасте 95-ти лет после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни маршал Советского Союза Дмитрий Язов. Об этом сообщает INTERFAX.RU со ссылкой на Минобороны РФ.

Язов был последним министром обороны СССР и последним остававшимся в живых маршалом Советского Союза. Военным ведомством он руководил с мая 1987 года по август 1991 года. За это время он вывел советские войска из Афганистана.

Язов также был членом ЦК КПСС и кандидатом в члены Политбюро ЦК с 1987 года, а с 1990 года - членом президентского совета СССР и затем членом Совбеза СССР.

В августе 1991 года он как член ГКЧП дал приказ о вводе танков и другой военной техники в Москву. Его арестовали по прилете во "Внуково" из Фороса и обвинили в госизмене. В феврале 1994 года он попал под амнистию.

В марте 2019 года Вильнюсский окружной суд заочно признал Язова виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности по делу о событиях 13 января 1991 года и приговорил к десяти годам лишения свободы.

За подвиги в годы Великой Отечественной войны Язов был награжден орденом Красной Звезды.

Последней наградой Язова был орден "За заслуги перед Отечеством" III степени за "большой вклад в развитие ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи", а также юбилейная медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".

Также маршал был кавалером многочисленных наград СССР, России и иностранных государств, в том числе двух орденов Ленина, ордена Красного Знамени, ордена Октябрьской революции, ордена "За заслуги перед отечеством" IV степени, ордена Почета, ордена Александра Невского, ордена Святого князя Димитрия Донского.


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URL: https://www.vb.kg/385697
Теги:
ВОВ, военная служба, награда, Россия
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Комментарии
скафнюк
25.02.2020, 14:53

один из достойных людей современности..земля ему пухом..

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