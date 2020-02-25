Абылгазиев: КР должен стать страной, паспорт которой открывает весь мир

Правительство КР намерено держать под жестким контролем весь процесс выдачи биометрических общегражданских паспортов. Об этом заявил премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев во время внезапного посещения Центра обслуживания населения-2 города Бишкек.

"В ближайшее время мы ожидаем завершения судебного разбирательства по предыдущему тендеру. После этого будет объявлен тендер на закупку электронных бланков паспортов нового образца, выдача которых запланирована с 2021 года. Это решит многие проблемы, в том числе повысит уровень доверия других стран к нашим паспортам, к стране в целом. Сегодня получить визу нашим соотечественникам во многие страны становится все сложнее. Мы должны выйти из этой ситуации и стать одной из тех стран, паспорт которой открывает его владельцу весь мир. Для этого нужны паспорта международного уровня", - передает слова Абылгазиева пресс-служба правительства.

Отмечается, что выдача электронных общегражданских паспортов в республике должна была начаться в 2019 году. В 2018-м был объявлен тендер на закупку электронных бланков паспортов нового образца на 1,2 млрд сомов. Из пяти компаний победительницей была признана литовская компания "Гарсу Пасаулис", предложившая 940 млн 150 тыс сомов - не самая минимальная сумма. Немецкая Muhlbauer ID Services заявила, что "в ходе тендера были допущены нарушения", потребовала аннулировать итоги конкурса и подала в суд.

Глава правительства ознакомился со всеми этапами работы Центра обслуживания населения-2 и пообщался с гражданами, получающими здесь услуги.

"Радует то, что больших очередей, как раньше, нет. Помещения просторные, что помогает разместить больше специалистов для обслуживания населения. Хотел бы отметить, что элементы цифровизации здесь уже работают. К примеру, электронная очередь. Нам необходимо рассмотреть вопрос создания более лучших условий для граждан. Для этого необходимо строительство нового здания или аренда другого здания с большей площадью. Уровень и качество обслуживания население, в первую очередь, зависит от создаваемых условий", - подчеркнул премьер-министр.

Он также осмотрел здание и ознакомился с деятельностью Государственного учреждения "Унаа".

Премьер-министр пообщался с посетителями государственного учреждения, выслушал их жалобы и предложения. В основном они касались больших очередей из-за медленного обслуживания персонала, в том числе и коммерческих банков, которые принимают оплату за ту или иную услугу.

"Действительно, людей здесь много, а очереди большие. Необходимо эту проблему решать. Следует открыть больше окошек для обслуживания населения, либо перемещать управление в другое, более просторное место. Само помещение не уютное и тесное. Элементарно, нет освещения, в коридоре темно. Сейчас многие из-за усталости молчат, потому, что ждут по несколько часов. Но я знаю, что здесь много коррупционных проявлений. Руководству необходимо разобраться в этом. Иначе здесь будут работать другие люди", - отметил глава правительства.

Премьер-министр также ознакомился с процессом выпуска государственных номеров на автотранспортные средства, которым занимается государственное предприятие "Инфоком".

Мухаммедкалый Абылгазиев поручил руководству Центра обслуживания населения, а также государственного предприятия "Унаа" подготовить проекты по усовершенствованию системы обслуживания населения с обязательным решением поднятых в ходе сегодняшней поездки проблемных вопросов.