Судебное заседание по делу Азимжана Аскарова перенесли на апрель

Судебное заседание по делу осужденного правозащитника Азимжана Аскарова перенесено на 1,5 месяца. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В Верховном суде КР рассматриваются кассационные жалобы осужденного Азимжана Аскарова и его адвоката на приговоры Базар-Коргонского районного суда Джалал-Абадской области от 15 сентября 2010 года и Чуйского областного суда от 24 января 2017 года.

На сегодняшнем судебном заседании государственный обвинитель заявил ходатайство о возврате уголовного дела в суд первой инстанции в связи с тем, что адвокатом Азимжана Аскарова – В.Вахитовым была подана дополнительная кассационная жалоба.

Отмечается, что в нарушение статьи 434 Уголовно-процессуального кодекса КР другие участники процесса не были извещены о поданной жалобе. Сама дополнительная жалоба была подана в Верховный суд КР только 17 февраля 2020 года.

Судебная коллегия в целях недопущения затягивания рассмотрения кассационных жалоб, отложила судебное заседание на 6 апреля 2020 года к 14.00 часам. Дата была установлена с учетом необходимого времени для направления копий дополнительной кассационной жалобы адвоката В.Вахитова всем участникам процесса.