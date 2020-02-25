Пресс-центр "ВБ": Как эффективно управлять горнодобывающей отраслью КР

Существует ли эффективная система управления горнодобывающей отрасли КР, расскажут члены Ассоциации горнопромышленников и геологов
Пресс-центр "Вечерний Бишкек"
27 февраля, 11.00 ч.
Тема: Существует ли эффективная система управления горнодобывающей отрасли КР?
По решению Совета безопасности "О мерах по обеспечению безопасности в сфере недропользования КР" от 30.01.19 г. и реализации решений Совета безопасности КР от 24.01.2020 г.
Почему коррупция глубоко проникла в отдельные уполномоченные госорганы в сфере недропользования и горнодобывающем секторе, особенно в лицензионно-разрешительной системе? По каким соображениям происходит вмешательство местных органов власти в деятельность недропользователей при получении доступа к земельным участкам на месторождениях, а также протестные настроения местного населения? Почему проводимая госорганами работа по реализации решения Совета безопасности признана неудовлетворительной?
На эти и другие вопросы ответят участники пресс-конференции:
Дуйшеев Орозбек Дуйшеевич – Президент Ассоциации горнопромышленников и геологов КР.
Камчыбеков Дуйшенбек Киргизбаевич – член Ассоциации, горный инженер, доктор технических наук.
Ибраев Маркиль Ибраевич – член Ассоциации, заслуженный работник промышленности КР.
Мамбетов Шергазы Асанбаевич – член Ассоциации, доктор технических наук, профессор.
Мукамбетов Картайбек Мукамбетович – член Ассоциации, заслуженный работник промышленности КР.