Линейная дорога по костям. Мэрия поручила "снести ряд объектов"

В конце прошлого года столичная мэрия совместно с прокуратурой инициировала судебный процесс "возвращения земельных участков", а по факту - отъему собственности расположенной по улице Туголбай Ата (бывшая Линейная). В немилость попали как бизнес-объекты, так и простые дома горожан.

Обосновали свое решение мэрия и прокуратура тем, что недвижимость, к слову сказать, имеющая Красные книги, попадает под реализацию второй фазы "Проекта по реконструкции дорог". А проще говоря, мешают пробивке автотрассы по указанной улице.

Камень преткновения

Мэрия и прокуратура утверждала, что у собственников Красные книги, полученные до первой и второй революции, незаконно. Да и к тому же, они, якобы, в свое время подписали некое разрешение на снос. Прокуратура не стала дожидаться и начала судебный процесс с собственниками. И это при том, что многие там проживают в течение десятилетий. К тому же, у многих это единственное жилье, а в бизнес за десятилетия вложены немалые деньги.

Но это ни представителей надзорного органа, ни муниципалитета явно не волновало. Не волновало их то, что расположенные в месте пробивки бизнес-объекты неоднократно продавались, а значит, нынешние владельцы юридически являются добросовестными собственниками. Не говоря уже, что сроки давности по этим земельным вопросам давно прошли. Раз деньги по гранту получены, они должны быть освоены. Пусть даже на "костях". И это единственное, чем они, видимо, руководствовались в принятии решений. Последнее и вовсе выходит за рамки какого-либо понимания.

Верховный суд – не указ?

24 января 2020 года Верховный суд отменил решение Межрайонного и Бишкекского горсуда "о признании незаконным действия, выразившегося в незаконном предоставлении земельного участка во временное пользование, о признании недействительным постановление от 27 марта 2003 года (сроки давности давно вышли – прим.автора), удостоверения на право пользования земельным участком от 2004 года, о приведении земельного участка в первоначальное состояние".

- Дело направлено на рассмотрение по существу в Межрайонный суд Бишкека. Его необходимо принять к производству суда, - говорится в определении Верховного суда.

Однако спустя две недели 10 февраля 2020 года Управление капитального строительства и Управление землепользование получило поручение, подписанное вице-мэром Азыгалиевым "о сносе ряда объектов мешающих строительству по улице Тоголбай Ата". Причем, с обращением в правоохранительные органы на соответствие разрешительных документов. То есть, муниципалитет открыто дает указание на снос объектов, в разрез постановления высшего судебного органа и инициированного судебного разбирательства.

Примечательно, что мэрия противоречит в этом вопросе и своему руководителю, который недавно заявлял в интервью 24.kg, что "отъема жилья и имущества у граждан не будет".

- Главный вопрос на сегодня - будут ли сносить дома советской постройки в центре Бишкека? Если нет, можете ли вы, мэр столицы, дать гарантии горожанам, и какие?

- Сносить не будут. Гарантия 100 процентов. Но если хозяевам квартир и домов предложат выгодные условия обмена, долевого строительства или продажи, это право собственников (жильцов) самим решать. Они могут согласиться или отказаться. Но и тут должен быть механизм и гарантии от фактов мошенничества нечистоплотных строительных компаний. В любом случае мэрия будет на стороне горожан, но вмешиваться в вопросы частной собственности мы не вправе.

А если нарушите их, готовы отвечать?

- Готов.

А вам не стыдно остаться в истории Бишкека мэром, который пролоббировал отъем частной собственности в угоду строительным компаниям?

- ПДП - это проект детальной планировки отдельных частей города, он разрабатывается на основе Генерального плана с целью выявления архитектурно-пространственного и инженерно-экономического развития города. Поэтому отъема не будет, - заявил 24-ке Азиз Суракматов.

Опасная грань

То, как "мэрия будет на стороне горожан" хорошо видно по происходящему по улице Тоголбай Ата. Свердловская райадминистрация изначально инициировала встречу с гражданами, а затем отказалась от консенсуса, мотивировав происходящее наличием ПДП.

Сейчас собственники готовы на крайние меры. Их в данном квадрате не мало. Во что может вылиться противостояние, сказать сложно.

Понятно только одно - в случае сноса ряда бизнес-объектов государство потеряет немалое количество налоговых выплат, которые, к слову, идут в том числе, на погашение кредитов на строительство дорог. Последние были щедро взяты нашим государством в течение последних нескольких лет. Граждане же потеряют единственное жилье и могут оказаться бомжами. Готов ли сам муниципалитет к такому бремени?

Стоит напомнить, что столичные власти уже пытались построить "дорогу на костях" во времена предыдущего мэра по улице Душанбинская. Ничем хорошим эта ситуация не обернулась, но стала крайне показательной. Не исключено, что эта ситуация может повториться и на Тогулбай Ата.

Напомним, в рамках проекта муниципалитетом предполагается ремонт около 60 дорог и пробивка дорожной развязки по улице Туголбай Ата (бывшая Линейная). По плану трассу продлят на 0,8 километра - от улиц Ибраимова до Торекула Айтматова. Однако проблема в том, что под снос попадает 17 зданий. Вот только компенсацию владельцам, имеющим на руках "красную книгу", городские власти давать не торопятся. Согласно рабочему документу муниципалитета, под снос подпадают 17 объектов: 1 автомойка, 6 домов, 5 гостиниц, 1 нежилое помещение, 1 заброшенный заводик, 3 гаражных кооператива, часть из которых на данный момент демонтирована. Идея в целом хорошая, если бы ни одно "но". Все эти объекты находятся в частной собственности, а на руках у большинства владельцев "красные книги", полученные почти два десятилетия назад.По закону в случае сноса владельцам такой недвижимости причитается равнозначная компенсация.