До конца года "Санарип аймак" планируется внедрить в 484 айыл окмоту страны

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 25 февраля, принял директора Государственного агентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве КР Бахтияра Салиева. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Жээнбеков ознакомился с актуальными направлениями текущей деятельности органов местного самоуправления и ходом подготовки ко второму Форуму "Кыргызская Республика: Национальный диалог по региональному развитию", который пройдет в марте текущего года.

Первый форум был в феврале 2019 года.

В работе второго Форума также ожидается участие представителей органов местного самоуправления со всей республики, предпринимателей с регионов, донорских организаций и неправительственного сектора.

Тематические сессии будут разделены по трем основным направлениям в соответствии с Указом Президента Кыргызской Республики об объявлении 2020 года - Годом развития регионов, цифровизации страны и поддержки детей.

Ожидается обсуждение по 12 тематикам: экономическое развитие регионов, усиление полномочий органов местного самоуправления, инфраструктурное развитие, качество предоставляемых государственных и муниципальных услуг, цифровизация деятельности местных властей, социальная поддержка детей и др.

Директор государственного агентства Бахтияр Салиев подчеркнул, что в целях повышения эффективности работы органов местного самоуправления и автоматизации процесса предоставления государственных услуг населению, в 8 айыл окмоту в пилотном режиме начата реализация проекта "Санарип аймак". До конца текущего года "Санарип аймак" планируется полноценно внедрить в 484 айыл окмоту страны.

Вместе с этим он сообщил, что по всей республике определен перечень муниципального имущества и в пилотном режиме внедрена электронная торговая площадка по ее реализации и сдаче в аренду, что позволит исключить коррупционные риски.

Президент Сооронбай Жээнбеков особо отметил, что Форум "Кыргызская Республика: Национальный диалог по региональному развитию" призван стать действенной площадкой для эффективного диалога между центральной и местными властями. По итогам проведенных обсуждений, должны быть актуализированы программные документы и планы по вопросам развития регионов.

Глава государства подчеркнул, что органы центральной и местных властей должны сообща принимать оперативные меры для решения вопросов регионального развития.

Вместе с этим Президент Сооронбай Жээнбеков обратил особое внимание на важность завершения процесса цифровизации деятельности органов местного самоуправления.