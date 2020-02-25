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Мэрия сдала в аренду парковочные места на улице Гоголя

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- Екатерина Улитина
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По улице Гоголя рядом с улицей Токтогула водители автомобилей вынуждены парковать свои автомобили на обочине дороги, хотя на этом участке предусмотрены парковочные карманы. Об этом сообщает читатель VB.KG.

"Парковочные места стоят пустые, заезд туда перекрыт цепями. Так как рядом с перекрестком находится школа водители постоянно останавливаются на обочине, тем самым создавая помехи другим автомобилям и автобусам", - написал читатель.

Мэрия Бишкека, на данное сообщение ответили следующее:

"Гостевая автопарковка на вышеуказанном земельном участке законна. Договор с ОсОО Карвен Групп был составлен на 5 лет от 22октября 2015 года".


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URL: https://www.vb.kg/385711
Теги:
аренда, парковка, Бишкек, мэрия
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