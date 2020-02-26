В Москве завтра откроют перекрестный год Кыргызстана и России

В Москве все готово к официальному открытию перекрестного года России в Кыргызстане и Кыргызстана в России. Это событие состоится 27 февраля в Государственном Кремлевском Дворце, сообщили в посольстве КР в РФ.

Решение о проведении такого года, напомним, было принято главами обоих дружественных государств во время состоявшегося в марте 2019 года государственного визита Владимира Путина в Кыргызстан. Торжественная церемония открытия также пройдет с их участием, для чего Москву с краткосрочным визитом посетит президент КР Сооронбай Жээнбеков.

Запланирован большой концерт с участием мастеров сцены Кыргызстана и России. В Москву уже прибыли деятели искусств из КР, в числе которых артисты Кыргызского национального академического театра оперы и балета, оркестра народных инструментов мэрии Бишкека, фольклорно-этнографического ансамбля "Камбаркан" и другие. Кыргызстанцам выступать на главной концертной площадке РФ не впервой. А в июне 2017 года некоторые из них приняли здесь участие большом концерте, которым открылись Дни культуры Кыргызстана в России.

Свою часть программы подготовили и творческие коллективы РФ. Как ожидается, в Государственном Кремлевском Дворце соберется большое количество зрителей. Будут среди них и многочисленные представители кыргызской диаспоры в РФ. Часть пригласительных билетов распространяется через посольство КР в РФ, и на них среди соотечественников – большой спрос.

- Очень много желающих посетить это историческое событие, которое состоится впервые в истории СНГ, хватило бы на всех мест, - говорит председатель Союза кыргызстанцев Москвы и Московской области Эгемберди Мырзабеков. – Побывать на открытии перекрестного года стремятся не только наши сограждане, но и представители различных российских ведомств, российской общественности. И некоторые даже просят посодействовать с получением пригласительного билета.

Торжество начнется, как планируется, в 19.00. С учетом большого наплыва людей и пропускного режима на территорию Кремля зрителям порекомендовали во избежание их скопления собираться у места пропуска за полтора-два часа до назначенного времени.

Открывающийся перекрестный год, как предусматривается, будет ознаменован чередой важных событий не только культурно-гуманитарного, но и экономического характера. В их числе - очередное заседание кыргызско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству в Москве, двусторонняя межрегиональная конференция в Екатеринбурге, другие совместные акции.