В России издадут сказы Бажова на кыргызском языке

Книгу с известными сказами уральского писателя Павла Бажова издадут в России специально для Кыргызстана. Она выйдет на русском и кыргызском языках, сообщили в Благотворительном фонде "Бажов" (Екатеринбург).

Как рассказал председатель фонда Сергей Полыганов, в минувшем году была начата работа над изданием сказов Бажова на казахском языке, в апреле 2020-го эти книги будут представлены в Казахстане в трех городах Казахстана – Нур-Султане, Алматы и Усть-Каменогорске. Теперь на очереди – Кыргызстан.

"С учетом того, что 2020 год является перекрестным для России и Кыргызстана, у нас родилась идея осуществить проект "Сказы Бажова для Киргизии". Мы переиздадим сказы, которые были выпущены в 40-е годы прошлого века, на двух языках – на кыргызском и на русском. Книги также будут проиллюстрированы рисунками кыргызских и уральских художников", – сообщил Полыганов.

По его словам, одной из целей проекта - взаимообмен культурным наследием между обеими странами. Дети из России представят книги Бажова, а их сверстники из Кыргызстана – предметы своей национальной культуры.

Павел Бажов (1879–1950) – русский и советский писатель, фольклорист, публицист, журналист. Получил известность как автор уральских сказов – фольклора горнозаводских рабочих Урала. Первая его книга "Уральские были" вышла в 1924-м, а первое издание самого известного сборника "Малахитовая шкатулка" состоялось в 1938 году. По сказкам Бажова сняты мультфильмы и фильмы.