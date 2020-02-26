Сертификаты фостерным родителям

Тридцать четыре семьи получили сертификаты о том, что они прошли специальное обучение и теперь могут стать фостерными родителями для приемных детей.

Foster care в переводе с английского означает "патронажное воспитание" - термин, используемый для системы, в которой несовершеннолетние, нуждающиеся в опеке, передаются для воспитания в приемную семью или семейный детский дом. В них, и это очень важно, содержание детей оплачивается государством. В Кыргызстане фостерные родители получают зарплату в шесть тысяч сомов, еще шесть тысяч выделяется на содержание ребенка.

С 2014–го по 2019 год в республике работали 70 приемных семей, в которых воспитывались 157 детей. На сегодняшний день в республике работают 28 семей, в них воспитываются 56 детей. Семьи проживают в столице и в Иссык–Кульской области, но в министерстве хотят, чтобы проект распространился и на другие области и еще больше мальчишек и девчонок обрели тепло и уют домашнего очага.

Для всех желающих стать фостерными родителями организованы специальные тренинги, рассчитанные на 72 часа. На них рассказывают, как справиться с психологическими травмами, как преодолеть сложности адаптации, как правильно воспитывать малыша, который побывал в сложной жизненной ситуации, как стать ему хорошими родителями и сделать его жизнь лучше. По окончании тренингов будущие родители проходили оценку их знаний, успешно справившиеся получили сертификаты. Этот документ дает право взять ребенка в семью.

Всего же в прошлом году заявки с желанием стать фостерными семьями подали 78 семей, оставшиеся из них пройдут обучение в этом году.