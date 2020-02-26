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Электронное билетирование: Когда льготы не в радость

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- Н Крайнова
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Форменным издевательством над пожилыми людьми обернулась выдача льготных карт для проезда в муниципальном транспорте. Пенсионеры вынуждены выстаивать огромные очереди для оформления этой самой карты.

Вчера, в четверг, корреспонденты "ВБ" побывали в районной администрации Свердловского района, где разместился один из пунктов выдачи карты "Тулпар". В десять утра в коридоре уже собрались более сотни пожилых людей. Новоприбывшие отмечались в списке, который уже достигал 150 человек. Выяснилось, что все стоят в очереди в 203–й кабинет, единственный, где выдают заветную карточку красного цвета для бесплатного проезда. В это время в кабинете работали всего два оператора, которые должны сфотографировать и отсканировать документы пенсионера. Вся процедура занимает 5–10 минут.

Некоторые старики говорят, что несколько дней до этого провели в таких же очередях в Соцфонде. Ведь им сообщили, что при себе нужно иметь пенсионное удостоверение с печатью, поставленной не позднее 2019 года.

Напомним, в Бишкеке идет внедрение проекта электронного билетирования "Тулпар", пока в пилотном режиме (платить можно как с помощью карты, так и наличными).

Но уже с 1 марта, как заявляет мэрия, в муниципальных автобусах и троллейбусах будут действовать только карты. Хотя в Москве можно платить и по карточке, и водителю наличными (немного дороже наличными, но удобно!).

В редакцию звонят пенсионеры, которые сообщают, что такая же ситуация складывается в других пунктах выдачи.

В столичном управлении городского транспорта сообщили, что на сегодняшний день действует только 12 пунктов выдачи электронных карт, а ведь требуется охватить 85 тысяч столичных пенсионеров.

- Из–за ажиотажа мы планируем увеличить количество сервисных центров, кроме того, сейчас решается вопрос об отмене справки из Соцфонда, - сообщили "ВБ" в Управлении городского транспорта.

По словам чиновников, до тех пор, пока все пенсионеры не оформят льготные карты, они смогут пользоваться своими проездными билетами, даже после 1 марта. Ловим на слове!

Понятно, почему ветераны негодуют. Из–за бюрократии и неслаженной работы городских структур им приходится тратить силы и нервы в очередях. На носу март, а карточки начали выдавать только сейчас. А ведь времени, чтобы подготовиться, было предостаточно.

на заметку

Получить льготные карты "Тулпар" можно (но томительно трудно!) по следующим адресам:

Первомайский район: пр. Жибек Жолу, 328, в здании управления муниципального имущества и в МТУ №12 на ул.Токтоналиева, 6б, телефон 54–70–06.

Ленинский район: пр. Чуй, 315, в здании администрации района и в МТУ №2 на ул. Льва Толстого, 148, телефоны: 41–62–34, 41–62–38.

Свердловский район: пр. Чуй, 28, в здании администрации района и МТУ № 18 на ул. Огонбаева, 207, телефоны: 36–01–19, 36–03–43.

Октябрьский район: ул. Байтика Баатыра, 17, в здании администрации района. Также в МТУ № 6 мкр. "Тунгуч", д.16/1, телефон 44–75 –23, в МТУ № 7 мкр. "Асанбай", 41/1, телефон 52–29–01.

В Бишкекском троллейбусном управлении, на ул. Московской, 237а в рабочие дни с 8 часов утра до 17 вечера. Справки по телефонам: 65–74–39, 65–75–24.


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URL: https://www.vb.kg/385719
Теги:
мэрия, пожилые люди, электронное правительство, Бишкек, общественный транспорт
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