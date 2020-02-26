Хватает ли судьям Конституционной палаты зарплаты в 40 тысяч сомов?

Сегодня, 26 февраля, Жогорку Кенеш рассматривает кандидатуры на пост судей Конституционной палаты КР.

Трое претендентов - Мукамбет Касымалиев, Меергуль Бобукеева, Латип Жумабаев - были предложены президентом Сооронбаем Жээнбековым.

Депутаты отметили, что все трое опытные судьи.

Парламентарий Дастан Бекешев поинтересовался у кандидатов размером их заработной платы.

"Около 40 тысяч сомов", - сказала Меергуль Бобукеева.

"Хватает ли этой суммы судье", - продолжил свой вопрос Бекешев.

"Я получаю на руки 46 тысяч сомов. Зарплата зависит от стажа, еще пенсия начисляется - 35 тысяч. Мне этих денег достаточно, - отметил Мукамбет Касымалиев.

Депутат Торобай Зулпукаров спросил у кандидатов, поддерживают ли они инициативу о проведении конституционной реформы? Прямо ответить на этот вопрос претенденты не смогли.