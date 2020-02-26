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В Бишкеке 3 марта стартует Чемпионат мира по хоккею IV дивизиона

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- Екатерина Улитина
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В Бишкеке впервые пройдет Чемпионат мира по хоккею с шайбой IV дивизиона. Подробности VB.KG рассказал первый Вице-президент Федерации хоккея Кыргызстана Муратбек Жакыпов.

Игры стартуют 3 марта, завершится турнир 5 марта.

На льду городского катка в Бишкеке встретятся сборные команды Кыргызстана, Малайзии. Кувейта и Филиппин.

- Мы подготовили каток к проведению Чемпионата согласно международным требованиям. Установили бортики на арене, оборудовали раздевалки и комнаты для спортсменов, - рассказал Муратбек Жакыпов.

Он добавил, что команду Кыргызстана к играм турнира готовят тренеры из Москвы. Это стало возможно благодаря подписанному Меморандуму о сотрудничестве между Федерациями Кыргызстана и России по хоккею.

Отметим, в рамках Чемпионата пройдут три игры - 3,4 и 5 марта. Начало в 20.00.

Билеты можно приобрести в кассе городского катка по адресу улица Виноградная, 1. Стоимость билетов - 300 сомов.


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URL: https://www.vb.kg/385730
Теги:
спорт, хоккей, чемпионат мира, Кыргызстан
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