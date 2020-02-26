Сажиде вновь нужна помощь. Необходима пересадка сердца и легких

Воспитаннице детского дома Сажиде Баженовой вновь нужна помощь. О девочке с редким и очень тяжелым заболеванием - идиопатическая легочная артериальная гипертензия - кыргызстанцы узнали в прошлом году и все вместе собирали деньги для покупки необходимых препаратов.

Однако, теперь Сажиде вновь нужна помощь. Волонтеры со ссылкой на директора Семейного Детского Дома в Сосновке Наталью Аслаповскую, сообщили в соцсетях, что отечественные врачи уже ничем не могут помочь 15-летней девушке. Скорее всего ей необходимы операции по пересадке сердца и легких.

"Наверное, знаете историю этой девочки. Она сирота, раньше жила в Каракольском детском доме. С сентября месяца она живет у нас в семейном детском доме в Сосновке. У нее очень редкое заболевание. Врачи в Кыргызстане ничем не могут помочь, говорят, что ей требуется пересадка легких и сердца. После 15 марта нам необходимо везти ее в Москву в клинику Бакулева на обследование. Нам пришло приглашение. Я обращалась в Минздрав КР, они сказали, что для России квот нет. Пообещали, просто, написать письмо министру здравоохранения РФ, чтоб помогли. Но у меня на руках конкретное приглашение, и нам требуется к середине марта для поездки и обследования в Москве 4000 долларов. Наши друзья и родственники в Москве готовы полностью содержать нас, пока мы там будем: питание, проживание. Скорее всего, после обследования понадобятся деньги на операцию, предположительно тысяч 20 долларов. Но пока мы этого точно не знаем. Очень рассчитываем на ваше содействие!", - цитируют Наталью Аслаповскую волонтеры.

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