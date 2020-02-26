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Мужчина угнал Daewoo Nexia в "Арча-Бешик". Авто нашли в мкр "Джал"

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- Оксана Гут
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Оперативниками столичной милиции задержан подозреваемый в совершении автоугона. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района г. Бишкек.

7 февраля 2020 года в УВД Ленинского района г. Бишкек с письменным заявлением обратился житель столицы А.М. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые в этот же день примерно в 05:30 часов, находясь в жилмассиве "Арча-Бешик", неправомерно завладел автомашиной марки Daewoo Nexia, после чего скрылся в неизвестном направлении.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Ленинского района г. Бишкек и начато досудебное производство по статье 206 (угон автомототранспортного средства) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения комплекса поисковых и розыскных мероприятий, оперативниками службы криминальной милиции УВД Ленинского района задержан подозреваемый М.А. 1987 года рождения (ранее судимый за совершение краж) и доставлен в следственную службу, где в порядке статьи 98 УПК Кыргызской Республики водворен в ИВС ГУВД г. Бишкек.

В рамках досудебного производства при проведении специальных следственных действий, угнанный автомобиль был обнаружен на территории микрорайона "Джал" г. Бишкек и возращен заявителю.

В настоящее время продолжаются следственные действия и оперативные мероприятия по установлению возможной причастности подозреваемого к другим аналогичным фактам преступлений.


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URL: https://www.vb.kg/385737
Теги:
задержание, угон, Кыргызстан, ИВС, УВД
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