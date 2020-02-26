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В Исполкоме СНГ отметили участие Кыргызстана в Годе книги

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- Евгений Денисенко
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В Исполнительном комитете СНГ повели итоги Года книги, каковым был объявлен в Содружестве 2019 год. И отметили активное участие в нем различных государств-партнеров, в том числе Кыргызстана.

Как заявили в Департаменте гуманитарного сотрудничества, общеполитических и социальных проблем Исполкома СНГ, были выполнены практически все запланированные мероприятия, в рамках специального плана Содружества приоритетных мероприятий гуманитарного сотрудничества на 2019–2020 годы и плана, разработанного Межгосударственным советом по сотрудничеству в области периодической печати, книгоиздания, книгораспространения и полиграфии, в общей сложности - 70 мероприятий.

"Но ими не исчерпывалась программа Года книги. В наших странах прошли сотни самых разнообразных по содержанию и по форме акций и событий. Они обозначили выход на новый этап практического сотрудничества в данной сфере. Без преувеличения, в мероприятиях Года книги приняли участие миллионы граждан наших стран. Этот период был насыщен многочисленными проектами в сфере литературы, книгоиздания, библиотечного дела", - заявили в департаменте.

Кыргызстан участвовал в самых различных проектах. Так, Всемирный день книги (23 апреля) прошел в республике под девизом "Читающий ребенок – это процветающий Кыргызстан". Программа мероприятия включала в себя: книжные выставки-ярмарки, выставки детских рисунков. А в декабре во всех регионах страны была организована неделя чтения "Читающий Кыргызстан". Также в КР при содействии Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств СНГ состоялась международная научно-практическая конференция "Книга и чтение в цифровую эпоху". Проходил и ряд других важных тематических событий.

По инициативе Исполкома СНГ и Совета по культурному сотрудничеству в прошлом году также была собрана коллекция книг авторов из девяти стран Содружества, включая Кыргызстан. Она была оформлена в форме книжной выставки под девизом "Читаем вместе – познаем друг друга"и демонстрировалась в Минске, Москве и Санкт-Петербурге. Есть планы ее проведения и в других странах Содружества, в частности, в Молдове и Кыргызстане. Дело теперь – за посольствами этих стран, которые должны помочь с доставкой книг.

"Год книги дал дополнительную возможность укрепить позиции книжных изданий, поддержать деятельность библиотек и книготорговли. Было выделено соответствующее финансирование, проведены согласованные совместные акции, которые позволили популяризировать роль книги, вовлечь в чтение молодое поколение, укрепить диалог культур, содействовать духовному сближению народов Содружества, углублению связей между писателями, поэтами и издателями стран СНГ", - резюмировали в Департаменте гуманитарного сотрудничества, общеполитических и социальных проблем.


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URL: https://www.vb.kg/385738
Теги:
книги, Россия, СНГ, Кыргызстан
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