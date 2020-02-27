Мошенничество с фильтрами для воды?

Пенсионерка Маргарита Петренко сообщила в редакцию "ВБ" о том, что недавно к ней домой пришли представители частной фирмы и предложили проверить воду в ее квартире.

- Я, как бывший гидрогеолог, сначала проявила профессиональный интерес, мне стало любопытно, как будут проверять воду без лабораторного оборудования. Вот раньше можно было безбоязненно пить воду из–под крана. А сейчас?. Но когда визитеры спросили, есть ли еще кто–нибудь дома, я заподозрила неладное и попросила гостей убраться, - рассказывает пенсионерка.

В "Бишкекводоканале" корреспонденту "ВБ" сообщили, что это очередная схема развода доверчивых граждан. Горожанам звонят доброжелательные люди и предлагают бесплатно проверить качество водопроводной воды. Тест показывает, что вода в кранах никуда не годится и вообще опасна для здоровья. Хозяину квартиры предлагают купить фильтр за несколько тысяч сомов.

- Это рекламная уловка продавцов фильтров, с помощью своего оборудования они проводят электролиз воды и, конечно, после него остается коричневый осадок, похожий на ржавчину, но на самом деле это всего лишь минеральные соли, которые безопасны для человека. Могу заверить ваших читателей, что вода абсолютно чистая, мы проверяем степень очистки. Кроме того, для защиты от вредоносных бактерий проводится хлорирование. Норма хлора составляет 0,003 миллиграмма на кубометр воды. Эта доза безопасна для человека и выветривается в течение 20 минут. Совсем отказаться от хлорирования мы пока не можем. Это делается на случай аварийных протечек, через которые зараженная вода может попасть в трубы. Вся вода в наших сетях находится под серьезным контролем: ведомственной лаборатории "Бишкекводоканала" и Санэпидемстанции. По городу действует, если я не ошибаюсь, 365 точек отбора питьевой воды для контроля. Безопасность воды проверяется ежедневно и каждый час на всех 35 водозаборах города. Существует технический регламент питьевой воды, утвержденный постановлением правительства республики. Вода, поступающая в дома и квартиры наших горожан, соответствует необходимым нормам, - поведал пресс–секретарь "Бишкекводоканала" Эрлан Тимуров.