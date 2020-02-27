Жээнбеков вылетел в Москву. Сегодня он встретится с Путиным

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 27 февраля, с двухдневным рабочим визитом вылетел в город Москва, Российская Федерация. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Сооронбай Жээнбеков в первый день визита проведет двустороннюю встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, будут обсуждены текущее состояние и перспективы кыргызско-российских отношений.

В этот же день главы двух государства примут участие в церемонии открытия Перекрестного года Кыргызской Республики в Российской Федерации и Российской Федерации в Кыргызской Республике.

Также запланированы двусторонние встречи Сооронбая Жээнбекова с председателем правительства России Михаилом Мишустиным и заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым.

В рамках визита президент Сооронбай Жээнбеков возложит цветы к Могиле неизвестного солдата, посетит павильон "Кыргызстан" на территории ВДНХ г. Москва.

В составе официальной делегации Кыргызской Республики: министр иностранных дел Чынгыз Айдарбеков, заведующий отделом внешней политики аппарата президента Данияр Сыдыков, Чрезвычайный и Полномочный посол Кыргызстана в России Аликбек Джекшенкулов, вице-спикер Жогорку Кенеша Мирлан Бакиров, вице-премьер-министр Эркин Асрандиев, депутаты Жогорку Кенеша Канатбек Исаев, Марат Аманкулов, Тынчтык Шайназаров, Евгения Строкова, Талант Мамытов, Бактыбек Турусбеков, Гульнара-Клара Самат, секретарь Совета безопасности Дамир Сагынбаев, первый заместитель руководителя аппарата президента Алмаз Кененбаев, министр культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов.