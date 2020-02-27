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В Москве кыргызстанец зашил себе рот в знак поддержки Жапарова

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- Екатерина Улитина
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Мужчина с зашитым ртом вышел на одиночный пикет к зданию посольства Кыргызстана в Москве. Об этом сообщают российские СМИ.

По данным телеграм-канала Mash, пикетчика зовут Саламан уулу Жаныбек.

Он вышел на акцию, чтобы потребовать освобождения бывшего депутата ЖК Садыра Жапарова, который сейчас отбывает срок в колонии Кыргызстана. Свои требования пикетчик написал на плакате. "Свободу Садыру Жапарову, я буду голодать за свою страну, за свою родину, за светлое будущее", - написал он на плакате.

Отметим, Садыр Жапаров приговорен 11 годам лишения свободы за организацию массовых беспорядков и захват заложника. Его сторонники пытались добиться помилования политика или его перевода в колонию-поселения. Они провели несколько митингов на Иссык-Куле в его поддержку.


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URL: https://www.vb.kg/385753
Теги:
Иссык-Кульская область, митинг, посольство, Россия, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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