В Москве кыргызстанец зашил себе рот в знак поддержки Жапарова

Мужчина с зашитым ртом вышел на одиночный пикет к зданию посольства Кыргызстана в Москве. Об этом сообщают российские СМИ.

По данным телеграм-канала Mash, пикетчика зовут Саламан уулу Жаныбек.

Он вышел на акцию, чтобы потребовать освобождения бывшего депутата ЖК Садыра Жапарова, который сейчас отбывает срок в колонии Кыргызстана. Свои требования пикетчик написал на плакате. "Свободу Садыру Жапарову, я буду голодать за свою страну, за свою родину, за светлое будущее", - написал он на плакате.

Отметим, Садыр Жапаров приговорен 11 годам лишения свободы за организацию массовых беспорядков и захват заложника. Его сторонники пытались добиться помилования политика или его перевода в колонию-поселения. Они провели несколько митингов на Иссык-Куле в его поддержку.