В Бишкеке траурным мероприятием почтили память сотен жертв резни в Ходжалы

В Центральной городской библиотеке Централизованной библиотечной системы столицы, у пересечения улиц Чокморова и Турусбекова, с участием многочисленных читателей ЦБС прошел день памяти, посвященный 28-й годовщине Ходжалинской трагедии в Нагорном Карабахе.

Эксклюзивно для VB.KG президент Фонда поддержки политики тюркоязычных государств и ОО "Союз азербайджанцев и других тюркоязычных народов мира" Нусрет Мамедов пояснил, что "Ходжалы – символ печали и скорби. Хотя прошло 28 лет, рана Ходжалы не заживает и, наверное, не заживет никогда. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянcкие боевики при участии некоторых военнослужащих 366-го гвардейского мотострелкового полка Объединенных сил СНГ совершили чудовищные зверства в городе Ходжалы и его окрестностях. Были жестоко убиты 613 человек, в том числе женщины, дети и старики".

Траурное мероприятие было организовано тремя группами энтузиастов: бишкекскими Фондом поддержки политики тюркоязычных государств, ОО "Союз азербайджанцев и других тюркоязычных народов мира" и ОО "Координационный центр азербайджанцев Кыргызстана".

Выступая на мероприятии, Нусрет Мамедов сказал: "Да, это именно незаживающая рана в сердце нашего народа. В ту ночь были убиты даже невинные младенцы. У многих наших шехидов нет могил. До сих пор неизвестна судьба 155 человек, пропавших без вести. Этот геноцид – одна из тяжелых ран, нанесенных азербайджанскому народу. Эта трагедия произошла на глазах у всего мира. Однако непонятно царящее вокруг равнодушие. Ходжалы, Карабах ждут справедливости. Верю, что рано или поздно справедливость восторжествует. Азербайджан день ото дня усиливается, армия Азербайджана способна освободить оккупированные земли".

Мамедов добавил: "Большой несправедливостью является то, что виновники трагедии не предстали перед правосудием. Как всегда, я открыто заявляю: это дело не закроется, пока виновники Ходжалинской трагедии не будут наказаны. Эта рана не заживает, и не заживет, пока не будут наказаны все виновники трагедии".

Всем участникам мероприятии в Центральной городской библиотеке подарили экземпляры изданной по заказу Фонда поддержки политики тюркоязычных государств книги "Исторические факты о деяниях армян на азербайджанской земле". Был показан кинофильм "Ходжа", дублированный на кыргызский язык по заказу Фонда поддержки политики тюркоязычных государств.