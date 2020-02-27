Государства СНГ наладят обмен налоговой информацией

Страны СНГ смогут обмениваться в электронном виде информацией о доходах юридических и физических лиц одного государства-участника, полученных в другом государстве-участнике, а также данными о наличии там у таких лиц имущества на праве собственности. Это сказано в Протоколе, который 26 февраля ратифицировал Совет Федерации РФ.

Как отметил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, данный документ был подписан в Астане 2 ноября 2018 года от имени правительств Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана в ходе заседания Совета глав правительств СНГ.

Эти государства являются сторонами соглашения о сотрудничестве и взаимной помощи по вопросам соблюдения налогового законодательства и борьбы с нарушениями в этой сфере от 4 июня 1999 года, в статье 3 которого перечислены формы сотрудничества их компетентных органов, в том числе такая форма, как обмен информацией.

В протоколе также содержатся требования к составу и структуре информации об отдельных видах имущества - транспортных средствах и недвижимом имуществе, зарегистрированном на территории одного государства-участника, и его собственниках, являющихся юрлицами или гражданами другой страны Содружества, пояснили в СФ РФ.