До ноября страны ЕАЭС перейдут на единую систему электронных паспортов авто

С 1 ноября 2020 года страны-члены ЕАЭС должны перейти на единую систему электронных паспортов транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба ГРС КР.

В рамках исполнения данных договоренностей под руководством президента и правительства КР, ответственным государственным органом в части внедрения электронных ПТС на территории Кыргызской Республики определена Государственная регистрационная служба. Национальным оператором системы электронных паспортов (СЭП) определено Государственное предприятие "Инфоком" при ГРС.

Электронный ПТС представляет собой запись в базе данных, в которой содержится вся информация о транспортном средстве: марка, модель, цвет, год изготовления, объем двигателя, мощность, номер кузова, шасси, vin-всего порядка 100 сведений о транспортном средстве.

Электронный ПТС действителен в странах ЕАЭС: Российская Федерация, Республика Казахстан, Республика Беларусь, Армения, Кыргызская Республика.

"Введение электронных паспортов для автомашин упростит взаимное перемещение транспортных средств и процедуры их регистрации на территории всех государств-членов ЕАЭС. Наличие детальной информации о транспортном средстве позволит сделать более безопасным процесс продажи или покупки автомобиля", - говорится в сообщении.

Содержится информация о наличии ограничений/обременений на транспортное средство, а также можно отследить всю историю транспортного средства с момента его изготовления или ввоза на территорию Таможенного союза и до утилизации или вывоза с территории Таможенного

союза.

В Российской Федерации оформление электронных ПТС производится уже с ноября 2019 года заводами-изготовителями, гражданам выдается выписка из СЭП.

В Кыргызской Республике в рамках проектов по цифровизации государственных услуг и в целях искоренения коррупционных рисков при оформлении транспортного средства, ГП "Инфоком" уже разработаны и внедрены ряд автоматизированных систем, таких как "Регистр транспортных средств", "Тестирование водительского состава", "Регистр водительского состава". Наличие систем позволит максимально быстро осуществить интеграцию с базами данных транспортных средств, ввезенных с территории Российской Федерации и других стран-членов ЕАЭС.

В настоящее время вносятся соответствующие изменения в нормативные правовые акты в части осуществления первичной регистрации транспортных средств на территории Кыргызской Республики, прибывших из стран-членов ЕАЭС, на основании выписки из системы электронных паспортов (СЭП).