Дети с тяжелыми патологиями могут получить бесплатное лечение в Германии

Клиники Германии примут на диагностику, лечение и реабилитацию детей, которым отечественные медики по различным причинам не могут помочь. Представители немецкого благотворительного фонда FRIEDENSDORF INTERNATIONAL проведут в Бишкеке осмотр и отбор детей.

Об этом VB.KG рассказала Нуриса Джапарова. координатор Общественного Фонда "Вместе к здоровью".

Наш фонд работает по программе FRIEDENSDORF INTERNATIONAL с 2013 года. С этого времени мы отправили на лечение десятки детей. Важно сказать, что дети, которые участвовали в программе, после возвращения домой продолжают получать медикаменты из Германии, - рассказала Нуриса Джапарова.

Благотворительный фонд FRIEDENSDORF INTERNATIONAL работает с 1967 года. Первыми его пациентами были дети пострадавшие во время военных действий во Вьетнаме. Сейчас фонд помогает детям из многих стран, в том числе из Кыргызстана.

- Самое главное условие, которое ставят представители фонда - это заключение врачей, что в Кыргызстане помочь ребенку невозможно. Надо сказать, что немецкие врачи очень хорошо отзываются об уровне нашей медицины. Да, у нас нет самого современного оборудования и технологий, но по сравнению с другими странами, наши врачи работают очень достойно, - продолжила Нуриса Джапарова.

Общественный Фонд "Вместе к здоровью" работает в сотрудничестве с Министерством здравоохранения Кыргызстана.

Принять участие в программе могут дети от года до 11 лет со следующими заболеваниями:

Врожденные аномалии развития костной системы Врожденные аномалии развития мочеполовой системы Остеомиелит Последствия ожогов Болезни Гиршпрунга Гидронефроз и рефлюксы Эписпадия, гипоспадия Атрезии органов Врожденная катаракта

Важно! Не рассматриваются анкеты детей с ДЦП, сердечными патологиями, онкологическими заболеваниями и страдающие психо-неврологическими заболеваниями.

Родителям необходимо дать согласие на длительное лечение детей. Срок пребывания в Германии варьируется от 6 до 18 месяцев. Дети едут на лечение строго без сопровождения родителей. Все расходы берет на себя немецкая сторона.

Отбор детей в программу будет проходить в Бишкеке на базе третьей детской больницы 23 и 24 марта.

Чтобы попасть на прием, необходимо позвонить по телефону 0557 540777 или отправить сообщение с контактными телефонами на whatsapp 0557 540777.