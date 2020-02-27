Партии будут отчитываться о своих финансах. В ЖК готовят законопроект

Группа депутатов разработала поправки в закон "О политических партиях". Концепция новой редакции закона сводится к установлению прозрачности финансирования политических партий. Об этом сегодня, 27 февраля, на заседании Парламента, где обсуждают поправки в закон об НКО, заявила депутат ЖК Айнуру Алтыбаева.

- Прозрачное финансирование политических партий - это требование гражданского общества. По аналогии мы сделали многое. Мы приняли ряд законов, которые требуют прозрачности от государственных органов. Бюджет Жогорку Кенеша полностью открыт и доступен для изучения каждому. Этим мы отвечаем на запрос гражданского общества, которое требует открытости от государства, - сказала Айнуру Алтыбаева.

Она отметила, что по аналогии с государственными органами. К прозрачности должны стремиться не только государственные структуры, но и политические партии и некоммерческие организации.

Айнуру Алтыбаева предложила принять в первом чтении поправки, которые обязывают некоммерческие организации отчитываться о финансовых доходах и расходах. При этом внести в законопроект ряд изменений.