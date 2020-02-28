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Рэп–дуэт Ямаджи и Фейджи: Как все начиналось

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- Айжан Мамбеталиева
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Яркий и амбициозный рэп–дуэт Ямаджи и Фейджи стал победителем международного конкурса в Москве "Рэп–завод". Под такими сценическими псевдонимами выступают любимцы молодежи Исмаил Мамыров (Ямаджи) и Дастан Назарбаев (Фейджи). За последние полгода у парней вышло восемь авторских композиций.

В конкурсе участвовали представители России, Казахстана, Беларуси, Украины, Азербайджана и других стран. Состав жюри тоже был не менее представительным, например, в него входил певец Батишта из группы "Банд"Эрос" и генеральный директор международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Выступление наших ребят настолько впечатлило судейский состав, что во время их исполнения Батишта, например, даже танцевал. Выступления Ямаджи и Фейджи в полуфинале и в финале получили максимальное количество баллов, что и принесло им первое место.

На днях парни побывали в "Вечернем Бишкеке", поделились новостями и ближайшими творческими планами.

Оказалось, что оба в детстве увлекались японским анимэ. Их сценические псевдонимы из японских мультиков. Ямаджи - Ветер, такой же свободолюбивый и разносторонний, а Фейджи - Гром, яркая и искрометная личность.

Рассказывают, что музыкой увлеклись еще в школе, в Оше, откуда оба родом. А до этого одноклассники занимались паркуром и снимали на видео свои трюки. Сейчас на спорт времени не остается, все поглощает творчество. Помимо музыки, занимаются и современными танцами.

Кстати, как оказалось, Ямаджи - дипломированный врач, а Фейджи - экономист.

- О музыке мы мечтали с детства. Слушали зарубежных диджеев и тоже делали небольшие музыкальные танцевальные композиции, ставили их в клубах Оша. Говорят, для музыки нужно особое вдохновение. А я сочинял везде: дома, в университете, в поездках. Однажды даже в супермаркете, потому что там был бесплатный Wi–Fi. И сейчас исполняем только свои тексты и сами пишем к ним музыку, - рассказывает Ямаджи..

- А у меня раньше не было компьютера. Я попросил у друга и написал первые композиции, получилось смешно и нелепо, но мне очень нравилось. В этот период мы и встретились с Ямаджи. Многие интересуются, легко ли нам работать в дуэте? Нам всегда было комфортно работать вместе. У нас равные обязанности. Например, бывает так, что Ямаджи пишет бит, потом дает послушать мне, а я пишу к нему слова. Или, наоборот, как было с треком "Черные ботинки". Я написал музыку, она мне понравилась, я дал послушать другу. Ямаджи тут же написал текст, и получилась классная композиция. У нас больше двухсот композиций, восемь вышедших, и еще несколько выйдут на днях, - вступает в разговор Фейджи.

Парни состоят в музыкальном лейбле "1.1 Music". И это во многом облегчает их деятельность. Ведь молодому исполнителю нелегко подниматься по карьерной лестнице.

- Это как, например, производство йогурта. Сначала делается продукт, потом нужно довезти его до магазинов, разрекламировать и продать. Так и в шоу–бизнесе: исполнитель должен быть еще и понимающим его механизм работы. Очень сложно, когда приходится делать все самому. Сейчас у нас есть команда, работающая как слаженный механизм. И нам остается только основное - писать тексты и музыку, - говорит Ямаджи.

По словам ребят, аудитория их слушателей от 18 до 30 лет. Парни считают, что у рэпера не бывает стандартных образов, главное - он должен быть оригинален.

- Стараемся обходить дешевый сленг, подаем треки интеллигентно и культурно, но круто. В соцсетях не позволяем себе писать гадости. Но, признаюсь, поначалу были треки, как говорится, без цензуры. Нам часто писали дети: "Зацените мой текст, я тоже написал песню". Смотрю, а там сплошной негатив, жестокость. И мы поняли, что нас слушают и воспринимают буквально. Сейчас следим за тем, что пишем и говорим. Аккуратны в высказываниях и в соцсетях. Избегаем контента с насилием, курением, алкоголем и наркотиками, - говорит Ямаджи.

Кстати, ребята работают не только в жанре рэпа, но и в других направлениях. Недавно написали саунд–трек к фильму, который выйдет в Германии. Получилось так, что их услышал в Оше путешественник из Европы, он и рассказал своим товарищам–кинематографистам про наших талантливых ребят. И родился совместный проект.

На ближайшее время у дуэта много планов. Недавняя победа в Москве дала возможность получить ротацию на российских радиостанциях. Кстати, победной песней в России была композиция "Не люби", совсем скоро ее услышат в Москве и в Бишкеке.


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URL: https://www.vb.kg/385781
Теги:
конкурс, музыка, Москва, Кыргызстан, артисты эстрады
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