Одежда для спортсменов: Почему НОК предпочел иностранную компанию?

На прошлой неделе вспыхнул конфликт между отечественной фирмой по пошиву спортивной одежды Bigser Sport и Национальным олимпийским комитетом КР. Наши кутюрье сильно обиделись на сотрудников НОК за то, что экипировать сборную страны на Олимпиаду в Токио поручено не им, а китайской фирме Tectop.

Сначала в соцсетях с гневным посланием выступил руководитель Bigser Sport Сергей Быковский. Он сам в прошлом известный спортсмен, свою фирму создавал практически с нуля. В Интернете он, в частности, написал: "Профессиональных дизайнеров нашей компании высоко ценят во многих странах, в том числе в Казахстане и России. Эти и многие другие партнеры активно с нами работают. Но дома Bigser Sport игнорируют. Очевидно, что–то не так с чувством патриотизма у наших чиновников".

А уже на следующий день в одном из информагентств сотрудники Bigser Sport провели пресс–конференцию, на которой изложили свое мнение по поводу возникшего конфликта.

Представитель компании Оксана Львова заявила:

- 11 января мы предложили спортивным властям бесплатно одеть олимпийскую сборную Кыргызстана на предстоящих Играх в Токио. 30 января Госагентство по молодежной политике, физической культуре и спорту объявило конкурс среди дизайнеров на парадную и спортивную экипировку. Но 31 января НОК нашей страны объявил о том, что команда Кыргызстана поедет в Японию в форме китайской компании Tektoр. Необходимо отметить, что ранее Bigser Sport уже экипировал сборные нашей страны на Олимпийские и Азиатские игры, универсиады, международные состязания "Дети Азии". И всегда мы получали самые благоприятные отзывы о своей работе.

Для производства каждой модели подбирается соответствующая ткань, рассказали представители фирмы, используются только качественные материалы. На куртках крупно написано KYRGYZSTAN.

А на китайских флаг Кыргызстана маленький, а логотип самой фирмы - большой.

В итоге кыргызстанские дизайнеры потребовали: между желающими бесплатно одеть олимпийскую сборную необходимо провести тендер, тогда все будет по–честному.

Свое мнение о компании Bigser Sport высказал и многократный чемпион мира по профессиональному боксу Орзубек Назаров:

- Эту компанию я знаю почти 30 лет. Когда–то сам носил ее форму. Раньше она смотрелась не так красиво, сейчас - гораздо лучше. И потом, мы должны поднимать престиж всего своего.

В свою очередь, Национальный олимпийский комитет и Госагентство по молодежной политике, физической культуре и спорту тоже объяснили журналистам это свое решение.

- Я опровергаю слова представителей Bigser Sport о том, что они обращались к нам по поводу пошива формы для нашей команды. А вообще эта история с пошивом спортивной экипировки началась еще на Олимпиаде в Лондоне. Тогда у представителей Международного олимпийского комитета возникли претензии к нашей форме, которая была пошита компанией Bigser Sport. Она не соответствовала стандартам МОК. Не буду вдаваться в детали, но некоторые слова и рисунки на куртках нам тогда пришлось заклеивать скотчем. Поэтому на следующую Олимпиаду - в Бразилии - мы закупили форму всемирно известной компании JOMA, - заявил уже на другой пресс–конференции генеральный секретарь НОК Кыргызстана Саламат Эргешов.

Затем, по словам Саламата Эргешова, НОК Кыргызстана заключил контракт с китайской фирмой Tektop о поставках спортивной экипировки на безвозмездной основе. Срок соглашения действовал три года. Кутюрье из Китая бесплатно поставляли форму на Азиатские игры в Индонезии и Юношескую олимпиаду в Аргентине. Так удалось сэкономить 10 миллионов сомов. На эти деньги на Азиаду в Индонезии были отправлены сборные по футболу и волейболу, а конники могли поехать на состязания в Джакарту со своими лошадьми.

- После Олимпиады в Токио мы объявим конкурс на пошив спортивной одежды для наших сборных сроком на четыре года - до Олимпиады–2024 в Париже, естественно, на безвозмездной основе, - заявил Эргешов.

Еще на пресс–конференции выступил начальник отдела Госагентства по молодежной политике, физической культуре и спорту Марат Аскарбеков. Он сообщил, что его ведомство выделило 5 миллионов сомов для пошива парадной формы сборной Кыргызстана на Олимпиаду в Токио.

- Мы объявим тендер на пошив изделий, в которых наши спортсмены примут участие в церемониях открытия и закрытия Игр в Японии. Шить одежду для парадов однозначно будут местные производители, - сказал он.

Все это, конечно, здорово. Но как быть с поддержкой отечественного производителя?

Прав наш чемпион Орзубек Назаров. Костюмы от Bigser Sport смотрятся ярче, красочнее. На них есть герб Кыргызстана, флаг. Наши олимпийцы удивили бы весь спортивный мир своими нарядами. Но договор дороже денег. Раз уж китайская фирма Tektop стала официальным техническим спонсором сборной КР (есть такой термин в спортивном бизнесе), то пусть уж договор с ней действует до конца установленных сроков. В противном случае может вспыхнуть еще один скандал - на этот раз уже международный.

В принципе Национальный олимпийский комитет тогда, в 2012 году, совершил ошибку, отказавшись от услуг Bigser Sport. Возможно, наша фирма по незнанию не соблюла 8 лет назад все каноны оформления спортивной формы. Так ведь можно обсудить допущенные ошибки, чтобы не повторить их в будущем.

В любом случае отечественным производителем нужно дорожить. Всегда и везде.

вопрос ребром

Корреспондент "ВБ" на пресс–конференции спросил генсека НОК: "Какой резон фирмачам бесплатно предоставлять нам форму? Навряд ли кыргызстанские спортсмены смогут завоевать золотые медали на Играх–2020 в Японии, ведь бизнесмены, известное дело, хотят, чтобы их продукцию рекламировали только победители крупных соревнований".

- Вы напрасно так думаете. Есть фирмы, которые не упускают ни одной возможности продвинуть свой товар за рубежом, - парировал Саламат Эргешов.