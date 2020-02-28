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Путин и Жээнбеков открыли перекрестный год России и Кыргызстана

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- Евгений Денисенко
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Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков дали старт Году России в Кыргызстане и Году Кыргызстана в России. Торжественная церемония открытия состоялась вечером 27 февраля в Москве, в Большом Кремлёвском дворце.

Открытие этого года Владимир Путин назвал историческим событием. И констатировал, что между обеими странами сложились отношения союзничества и партнерства, которые поступательно развиваются по самым различным направлениям.

"Между нашими государствами поддерживается эффективный политический диалог, мы регулярно встречаемся с президентом Жээнбековым. Сегодняшние наши переговоры прошли в традиционно деловом и конструктивном ключе. Отмечу, что Россия и Киргизия сообща работают над обеспечением региональной стабильности, сотрудничают по военной линии, как на двусторонней основе, так и в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, выступают с согласованных позиций в международных организациях. Налажено тесное взаимодействие на интеграционном треке в Евразийском экономическом союзе, осуществляются крупные совместные проекты в горнодобывающей отрасли, в сфере транспорта и высоких технологий. Россия является основным поставщиком энерегоресурсов в Киргизию. В наших учебных заведениях продолжается подготовка квалифицированных кадров для киргизской экономики", - отметил президент РФ.

Владимир Путин подчеркнул: "Россия нацелена на дальнейшее всемерное укрепление разноплановых связей с Киргизией. И мы рассчитываем, что этому во многом будет способствовать успешное проведение российско-киргизского перекрестного года. Наши страны впервые реализуют столь масштабный проект".

Президент России напомнил, что решение об организации года РФ в КР и КР в РФ было принято в ходе его государственного визита в Кыргызстан марте 2019 года. "В соответствии с поручениями глав государств министерствами и ведомствами двух стран при участии деловых, общественных кругов, молодежи проделана большая подготовительная работа. Программа года включает более 200 мероприятий, которые пройдет в обоих странах и будут нацелены на активизацию двустороннего взаимодействия, развития прямых дружественных контактов граждан наших стран", - продолжил Владимир Путин.

В частности, запланированы конференции предпринимателей и бизнес-миссий, на которых будут обсуждаться вопросы расширения взаимной торговли и инвестиций, намечены новые перспективы сотрудничества в промышленной кооперации, сельском хозяйстве, здравоохранении и в других областях. Предусмотрено проведение форумов ректоров вузов России и Киргизии, молодых лидеров двух стран, разнообразные семинары по линии научных, академических и студенческих сообществ. Большое внимание будет уделено дальнейшему развитию культурно-гуманитарного сотрудничества, с тем, чтобы жители двух стран еще больше узнали культуру, историю и традиции друг друга. В программе перекрестного года - целая серия встреч между представителями российских и кыргызских регионов, в сентябре в Екатеринбурге состоится 9-я двусторонняя межрегиональная конференция.

"И, конечно же, особое место займут историко-мемориальные и патриотические мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Исключительно важно, что Россия и Киргизия многое делают для того, чтобы сохранять и чтить память о героических страницах нашей общей истории, о мужестве и боевом подвиге наших отцов и дедов, отстоявших мир. Ждем делегацию Киргизии на юбилейных торжествах 9 мая в Москве. Рассчитываем, что киргизские военные вместе с представителями ряда других стран примут участие в параде на Красной площади", - заявил Владимир Путин.

Он пожелал успеха организаторам и участникам перекрестного года и выразил уверенность, что запланированные мероприятия послужат упрочению всего комплекса наших дружественных связей.

Поздравив всех присутствующих с торжественным открытием такого года, Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что это событие является выражением общего устремления наших народов быть еще ближе.

"Кыргызстан с уважением относится к общей совместной с Россией истории, - заявил глава КР. - Кыргызский народ еще полтора века назад из всех возможных вариантов развития выбрал судьбу быть вместе с народом России. Как показала история, это было верным шагом. Мы сегодня отдаем дань уважения мудрости и дальновидности наших предков, принявших это решение. Неоспорим тот факт, что за 70-летие нахождения Кыргызстана в составе единого советского государства у нас произошло бурное развитие образования, науки, культуры и промышленности".

Культурные, духовные, братские отношения между народами двух стран остались неразрывными и после обретения Кыргызстаном независимости. Как отметил Сооронбай Жээнбеков, несмотря на все перипетии постсоветской истории, Кыргызстан остался близкой, братской, дружественной страной с Россией. Тесные связи имеют место не только по линии межгосударственных отношений, близкие, дружественные, братские отношения укрепляются также между народами КР и РФ. А русский язык является в Кыргызстане официальным языком межнационального общения.

"В этом году отмечаем славную страницу нашей обшей истории – 75-летие победы над фашизмом в Великой Отечественной войне. Наша святая обязанность - бережно сохранить и передать потомкам правду о самой страшной войне в истории человечества. Мы не забудем мужества и стойкости наших отцов и дедов. Великий подвиг советского солдата никогда не будет предан забвению! Велика роль России в отстаивании правды о войне. Мы полностью поддерживаем усилия Владимира Владимировича, направленные на недопущение искажения истории Второй мировой войны", - заявил президент Кыргызстана.

"Кыргызская Республика, - продолжил он, - сегодня суверенное государство, самостоятельный субъект международных отношений. Российская Федерация сегодня мировая держава, имеет внушительный вес на международной арене. Россия – наш близкий, надежный союзник и долгосрочный стратегический партнер. Выражая волю наших народов, мы выступаем с единых позиций в составе интеграционных и военно-политических объединений. Это прежде всего СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС. Важнейшим приоритетом для Кыргызстана является наращивание сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза. Отмечу огромную роль Российской Федерации в процессе вступления и адаптации Кыргызской Республики к условиям ЕАЭС. Мы будем и далее укреплять дружбу наших народов, развивать долгосрочные союзнические отношения. Народ Кыргызстана высоко ценит и всегда помнит весомую поддержку России, ее лидера".

Завершив свое выступление, Сооронбай Жээнбеков пожелал нашим странам мира, процветания и благополучия. После чего оба президента спустились со сцены в зал для просмотра вместе со всеми зрителями большого концерта, подготовленного в честь исторического события мастерами искусств обеих стран.


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URL: https://www.vb.kg/385784
Теги:
Владимир Путин, Сооронбай Жээнбеков, Москва, Кыргызстан
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