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В Сузаке пять дней ищут 17-летнюю Мадину Рахмидин кызы

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- Оксана Гут
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В селе Бек-Абад Сузакского района без вести пропала 17-летняя Мадина Рахмидин кызы. Об этом сообщает пресс-служба УВД Джалал-Абадской области.

23 февраля примерно в 11:30 Мадина вышла из дома обиженная на своих родственников и пропала. По сей день от нее нет никаких вестей.

В связи с чем родные несовершеннолетней девушки обратились за помощью в милицию.

Приметы: рост 165-170, волосы черные, кожа смуглая, глаза и брови черные.

Была одета: платок фиолетового цвета, черная куртка, рубашка синего цвета, джинсы и черные сапоги.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о Мадине Рахмидин кызы, просьба сообщить по телефонам - (03748) 5-02-09, (0777) 80-65-68, (0550) 31-31-22.


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URL: https://www.vb.kg/385786
Теги:
Джалал-Абадская область, Кыргызстан, пропал ребенок, УВД
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