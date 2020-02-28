В Сузаке пять дней ищут 17-летнюю Мадину Рахмидин кызы

В селе Бек-Абад Сузакского района без вести пропала 17-летняя Мадина Рахмидин кызы. Об этом сообщает пресс-служба УВД Джалал-Абадской области.

23 февраля примерно в 11:30 Мадина вышла из дома обиженная на своих родственников и пропала. По сей день от нее нет никаких вестей.

В связи с чем родные несовершеннолетней девушки обратились за помощью в милицию.

Приметы: рост 165-170, волосы черные, кожа смуглая, глаза и брови черные.

Была одета: платок фиолетового цвета, черная куртка, рубашка синего цвета, джинсы и черные сапоги.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о Мадине Рахмидин кызы, просьба сообщить по телефонам - (03748) 5-02-09, (0777) 80-65-68, (0550) 31-31-22.