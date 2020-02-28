Сопротивлялся и угрожал. Задержан член ОПГ Кольбаева по прозвищу "Чач"

Оперативниками столичной службы криминальной милиции задержан подозреваемый состоящий на оперативной учете как активный член ОПГ Кольбаева по прозвищу "Чач". Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

26 февраля оперативниками отдела по борьбе с организованной преступностью СКМ ГУВД г. Бишкек во время проведения профилактических мероприятий на территории столицы и реализации оперативной информации в рамках досудебного производства зарегистрированного в ЕРПП по статье 268 (незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта) УК КР, был задержан состоящий на оперативном учете в МВД как активный член ОПГ Кольбаева, подозреваемый М.Э. 1988 года рождения, по прозвищу "Чач", ранее неоднократно судимый.

При проведении неотложного обыска в автомобиле марки "Тойота Камри" с иностранными госномерами, на которой передвигался М.Э., в салоне было обнаружено и изъято огнестрельное оружие неустановленной марки по внешнему вижу схожее с револьвером.

"При доставлении в ГУВД г. Бишкек задержанный М.Э. выражался нецензурными бранью, на замечание сотрудников милиции не реагировал и активно сопротивлялся, также выражал угрозу применения насилия в отношении милиционеров, - отмечают в ведомстве.

После доставления в следственную службу подозреваемый М.Э. в порядке статьи 98 УПК Кыргызской Республики был водворен в ИВС ГУВД г. Бишкек, назначены необходимые экспертизы.

Также сообщает, что днем ранее, 25 февраля, был задержан еще один член ОПГ Кольбаева, ранее разыскиваемый за мошенничество и сбегавший из-под ареста.

2 октября 2018 года в УВД Октябрьского района г. Бишкек с письменным заявлением обратилась гражданка Г.Н. с просьбой принять в отношении малознакомого парня по имени А., который за день до этого, войдя в доверие взял в аренду автомобиль марки "Хонда Одиссей" 2004 года выпуска и обманным путем перепродал неустановленным лицам, тем самым нанес значительный материальный ущерб.

По данному факту Следственной службой УВД Октябрьского района было возбуждено уголовное дело по статье 166 (мошенничество, старая редакция) УК Кыргызской Республики.

9 ноября 2018 года сотрудниками милиции УВД Октябрьского района был задержан подозреваемый Ш.А. 1989 года рождения и водворен в ИВС ГУВД г. Бишкек.

11 ноября 2018 года обвиняемому Ш.А. Октябрьским районным судом г. Бишкек избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

10 декабря 2018 года Ш.А. нарушил домашний арест, в связи с чем была изменена мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО-1 г. Бишкек.

В ходе проводимого расследования, принятыми розыскными мерами, сотрудники милиции вновь задержали Ш.А. 12 июля 2019 года Октябрьским районным судом была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. После чего подозреваемый Ш.А. снова перестал являться в суд.

7 октября 2019 года Октябрьский районный суд отменил меру пресечения подписку о невыезде и применил в отношении Ш.А. меру пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО-1 г. Бишкек.

25 февраля 2020 года в ходе проводимых оперативно-профилактических мероприятий, сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью СКМ ГУВД г. Бишкек был выявлен и задержан скрывавшийся подозреваемый Ш.А. 1989 года рождения.

Задержанный Ш.А. был доставлен в следственную службу УВД Октябрьского района, где в порядке статьи 98 УПК Кыргызской Республики водворен в ИВС ГУВД г. Бишкек, который по оперативным учетам МВД КР проходит как активный член организованной преступной группировки Кольбаева. Октябрьским районным судом г. Бишкек избрана мера пресечения с содержанием в СИЗО-1.

"Столичная милиция продолжает выявлять и задерживать на территории города подозреваемых лиц, разыскиваемых за совершение преступлений", - заключили в ГУВД.