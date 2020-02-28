Цены на мясо смеются, а покупатели плачут

В прошлом году "ВБ" неоднократно обращал внимание властей на безудержный рост цен на мясо. Но чиновники, похоже, давно назревшую проблему до сих пор не замечают. В результате мясная продукция становится просто недоступной.

На днях Нацстатком подтвердил эту информацию, но, как всегда, немного слукавил. В его данных говорится о том, цена на говядину в Бишкеке выросла на 2,13 сома, стоимость баранины повысилась на 8,35 сома. Да, килограмм говядины с костями и жирком действительно стоит в пределах 360 сомов, а вот вырезка уже более 400. Как наши уважаемые статистики не заметили эту "мелочь" - непонятно. А ведь больным людям, детям хочется покушать диетического мяса, то есть без жира, жил и других "прелестей".

Рост цен на эту продукцию начался весной прошлого года. Еще в апреле говяжью вырезку можно было приобрести за 360 сомов, а потом цены на нее медленно, но верно поползли вверх. Причем не только в Бишкеке. В Оше в начале 2019 года говядина стоила 320 сомов, сейчас - 355. В Караколе цена на этот продукт прошлой весной не превышала 270 сомов, а сейчас зашкаливает за 350. Самое дешевое мясо на сегодняшний день в Таласе. Там сейчас говядину с косточкой можно приобрести за 320 сомов, а год назад - за 300. И это несмотря на то, что рядом с этой областью находится мощный потребительский рынок - Казахстан. Значит, талассцы сами недоедают, а значительную часть калорийной продукции отправляют соседям. Другого объяснения этому парадоксу нет.

Почему мясо на рынках республики становится недоступным для большинства кыргызстанцев? "ВБ" провел свое небольшое расследование и выявил несколько причин.

Первая. Резко вырос официальный экспорт. Если в 2018 году за границу была отправлена одна тысяча тонн этой продукции, то в прошлом - уже 2 тысячи 208 тонн. Еще недавно мясо отправлялось в основном в Иран, сейчас в ОАЭ, Кувейт, некоторые другие страны дальнего зарубежья и страны ЕАЭС. Дело в том, что усовершенствовала свою работу ветеринарная служба республики, за границей удостоверились в безопасности нашей мясной продукции. К примеру, пару месяцев назад стали приобретать у нас говяжьи внутренности даже коммерсанты из Вьетнама. А по прогнозам специалистов животноводческой отрасли, в 2020–м году за кордон будет отправлено более трех тысяч тонн мяса.

Вторая. В прошлом году 12 предприятий Кыргызстана получили право экспортировать колбасные изделия в страны ЕАЭС. Точных данных о том, сколько мясных деликатесов отправляется за границу, к сожалению, нигде обнаружить не удалось, но очевидно, что счет идет на десятки тонн. И эти поставки также изрядно усиливают дефицит мяса на наших базарах. А где дефицит, там всегда и рост цен.

Третья. В прошлом году Министерство сельского хозяйства Казахстана официально запретило экспорт живого скота в сопредельные страны, в частности, в Узбекистан. Казахи это сделали не от хорошей жизни. Их бизнесмены нанесли аграрной отрасли своей страны большой ущерб, отправляя живых коров и бычков в Узбекистан. В результате местные мясоперерабатывающие предприятия стали ощущать дефицит сырья. Но соседи нашли конгениальный выход: они стали скупать скот в Нарынской области Кыргызстана, где мясо относительно дешевле, чем в их стране. Эти операции можно назвать полулегальными, потому что нарынские власти не особо одобряют такое сотрудничество, однако и не препятствуют ему, боясь недовольства местного населения. В результате за последние несколько месяцев из нашего заоблачного края увезли за кордон примерно 600 голов крупного рогатого скота и более тысячи голов мелкого. Согласитесь, и это тоже создает проблемы для насыщения нашего рынка мясными продуктами.

Четвертая причина - закрытие кыргызско–китайской границы из–за коронавируса. Официальные власти нашей страны утверждают, что говядина и свинина из Поднебесной к нам не поступала уже несколько лет. Да, директор Госинспекции по фитосанитарной и ветеринарной безопасности Калысбек Жумаканов сообщил корреспонденту "ВБ", что в последнее время из Китая завозится только мясо птицы.

Но вот продавцы мяса Орто–Сайского и Ошского рынков, хитровато улыбаясь, говорят обратное: "Без Китая - нам не жизнь!".

Позвонили мы и в Таможенную службу республики. Но там нам сообщили, что это конфиденциальная информация, и ответят на наш вопрос только после письменного запроса.

- Может быть, правоохранительным органам имеет смысл провести специальное расследование на предмет наличия или отсутствия в Кыргызстане мяса из Поднебесной? Тем более сейчас, когда в КНР свирепствует опасный коронавирус.

Согласно официальным данным, Кыргызстан обеспечивает себя мясом только на 60 процентов. Значит, 40 процентов этой продукции - импорт. Мы отправляем соседям экологически чистые продукты питания, а взамен получаем мясо, нашпигованное различными, далеко не безвредными витаминами роста.

Что можно предпринять в создавшейся ситуации - запретить экспорт мяса?! Но на сей счет первый заместитель министра сельского хозяйства Жаныбек Керималиев сказал корреспонденту "ВБ": "Мы не имеем права внедрять в условиях рыночной экономики такие драконовские меры. Это не наш путь. Следовательно, наш путь - испытывать в тысячный раз терпение народа? Вариант, мягко говоря, далеко не дальновидный".

Журналистская интуиция подсказывает, что власти и руководители Минсельхоза верят (блажен, кто верует) в развитие животноводства. С его успехами, убеждены чиновники, и наступит мясное изобилие. Но вот по последним данным, средний вес быков как был 20 лет назад 400 - 450 килограммов, таким и остался. А за рубежом быки весят 800 килограммов, а то и больше. Средний вес овцы, опять же, согласно официальным данным, не превышает 35–40 килограммов, а в советское время, среднестатистическая овечка весила 50 килограммов. Так откуда же взяться сегодня мясному изобилию?

Кыргызстан обеспечивает себя мясом только на 60 процентов.

Значит, 40 процентов этой продукции - импорт. Мы отправляем соседям экологически чистые продукты питания, а взамен получаем мясо, нашпигованное различными, далеко не безвредными, витаминами роста.