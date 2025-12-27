Погода
Глава ГКНБ поручил оказать помощь детям погибшей Жибек Урустемовой

- Алина Мамаева
По поручению заместителя председателя Кабинета министров - председателя Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики генерал-полковника К.К. Ташиева в штаб-квартире ГКНБ КР состоялась встреча со старшим сыном погибшей Урустемовой Жибек Бакытовны - Урустемовым Б.Б.

По итогам встречи принято решение об оказании всестороннего содействия детям погибшей по всем имеющимся социальным и бытовым вопросам. В частности, помощь будет оказана в обеспечении жильем, погашении ипотечного кредита по месту проживания семьи, трудоустройстве старшего сына, а также в оплате обучения всех троих детей.

В ГКНБ отметили, что данный вопрос находится на особом контроле у председателя Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики.


