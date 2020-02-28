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Блогера Сыдымана отпустили из СИЗО под домашний арест

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- Екатерина Улитина
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Блогера Элмира Сыдымана отпустили под домашний арест. Решение сегодня, 28 февраля, принял Городской суд Бишкека.

Ранее, молодой человек находился под стражей в СИЗО-1 по решению Первомайского районного суда столицы.

Напомним, в отношении Элмира Сыдымана проводится расследование по делу о разжигании межрегиональной вражды (статья 313 Уголовного кодекса). Поводом для расследования стала видео в социальной сети, где Сыдыман отрицательно отзывался о жителях южных регионов республики. Молодой человек извинился за свои высказывания.


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URL: https://www.vb.kg/385790
Теги:
СИЗО, суд, Бишкек, Кыргызстан, межнациональная вражда
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