Блогера Сыдымана отпустили из СИЗО под домашний арест

Блогера Элмира Сыдымана отпустили под домашний арест. Решение сегодня, 28 февраля, принял Городской суд Бишкека.

Ранее, молодой человек находился под стражей в СИЗО-1 по решению Первомайского районного суда столицы.

Напомним, в отношении Элмира Сыдымана проводится расследование по делу о разжигании межрегиональной вражды (статья 313 Уголовного кодекса). Поводом для расследования стала видео в социальной сети, где Сыдыман отрицательно отзывался о жителях южных регионов республики. Молодой человек извинился за свои высказывания.