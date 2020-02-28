Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Чубак Жалилов сторонникам Садыра Жапарова: Перед законом все равны!

125  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Экс-муфтий Чубак ажы Жалилов высказался по поводу требования сторонников экс-депутата Садыра Жапарова его освободить. Мнение религиозного деятеля опубликовало издание koom.press.

По словам Жалилова, только суд может признать человека невиновным.

"Мы не суд, чтобы говорить, законно посадили или нет. По данному вопросу должно быть вынесено судебное решение. Слава богу, сегодня суды стараются быть справедливыми. Поэтому я думаю, если Жапаров не виновен, то он должен выйти. Однако в каждом деле различные нюансы, которых мы можем не знать.

Мы, кыргызы, как в индийских фильмах, очень сердобольные. Поэтому стараемся оправдать любого, кто попал в тюрьму. Сколько бы человек не воровал, не мародерствовал, стоит ему сесть в тюрьму, как мы его жалеем и сразу соглашаемся, что он не виновен. Надо признать, есть у нас такое качество и этим пользуются наши политики.

Лично я хорошего мнения о Садыре Жапарове. знал его отца. Знаю его братьев. После того, как Садыр Жапаров попал в тюрьму, я его навещал и несколько раз относил ему исламские книги. Если он действительно не виноват, то будем надеяться, что Всевышний облегчит его участь.

Но я бы хотел сказать, что сейчас началась плохая тенденция. Стоит кого-то посадить, как мы идем прямиком к правителю и кричим, что он не виновен и требуем освободить его. Это неправильно, уважаемые братья. Перед законом все равны. Будет правильно, если в таких случаях мы будем требовать от правителя обеспечить судебную справедливость. Мы же наоборот сами выступаем в роли суда", - сказал экс-муфтий.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/385791
Теги:
Садыр Жапаров, Чубак ажы Жалилов, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  