Чубак Жалилов сторонникам Садыра Жапарова: Перед законом все равны!

Экс-муфтий Чубак ажы Жалилов высказался по поводу требования сторонников экс-депутата Садыра Жапарова его освободить. Мнение религиозного деятеля опубликовало издание koom.press.

По словам Жалилова, только суд может признать человека невиновным.

"Мы не суд, чтобы говорить, законно посадили или нет. По данному вопросу должно быть вынесено судебное решение. Слава богу, сегодня суды стараются быть справедливыми. Поэтому я думаю, если Жапаров не виновен, то он должен выйти. Однако в каждом деле различные нюансы, которых мы можем не знать.

Мы, кыргызы, как в индийских фильмах, очень сердобольные. Поэтому стараемся оправдать любого, кто попал в тюрьму. Сколько бы человек не воровал, не мародерствовал, стоит ему сесть в тюрьму, как мы его жалеем и сразу соглашаемся, что он не виновен. Надо признать, есть у нас такое качество и этим пользуются наши политики.

Лично я хорошего мнения о Садыре Жапарове. знал его отца. Знаю его братьев. После того, как Садыр Жапаров попал в тюрьму, я его навещал и несколько раз относил ему исламские книги. Если он действительно не виноват, то будем надеяться, что Всевышний облегчит его участь.

Но я бы хотел сказать, что сейчас началась плохая тенденция. Стоит кого-то посадить, как мы идем прямиком к правителю и кричим, что он не виновен и требуем освободить его. Это неправильно, уважаемые братья. Перед законом все равны. Будет правильно, если в таких случаях мы будем требовать от правителя обеспечить судебную справедливость. Мы же наоборот сами выступаем в роли суда", - сказал экс-муфтий.