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Президенты КР и РФ обсудили перспективы сотрудничества

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- Евгений Денисенко
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В рамках визита президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова 27 февраля состоялась его встреча с Владимиром Путиным. Собеседники обсудили перспективы сотрудничества между обеими странами в ряде сфер и отметили значение перекрестного года России и Кыргызстана для укрепления двусторонних отношений.

Как сообщили в пресс-службе президента РФ, сердечно поприветствовав своего кыргызского коллегу, Владимир Путин отметил, что эти отношения развиваются поступательно практически по всем направлениям. А Россия остаётся ключевым торгово-экономическим партнёром для Кыргызстана и по объёму товарооборота, и по инвестициям.

"Нам всегда есть о чём поговорить. Мы с вами регулярно встречаемся, в прошлом году встречались неоднократно. Уверен, так будет и в текущем году", - заявил глава РФ. И выразил уверенность, что более 200 мероприятий различного рода, запланированных в рамках перекрёстных годов Кыргызстана в России и России в Кыргызстане, "будут интересными, пойдут на пользу развитию наших отношений".

В свою очередь, Сооронбай Жээнбеков отметил, что за последние два года "очень активизировалось наше двустороннее сотрудничество". Он подчеркнул, что государственный визит Владимира Путина в Кыргызскую Республику в 2019 году прошёл очень успешно, было подписано много документов, и это дало толчок нашим активному взаимодействию на всех уровнях.

"При вашем участии в том году в Бишкеке прошёл восьмой межрегиональный форум, где было подписано свыше пятидесяти договоров более чем на шесть миллиардов долларов. В этом году мы очень большие надежды возлагаем на девятый межрегиональный форум, который пройдёт в Екатеринбурге. Уверен, этот форум тоже даст толчок нашему развитию", - заявил Сооронбай Жээнбеков.

Говоря о принятом во время того госвизита решении объявить 2020 год перекрестным для обеих стран, глава Кыргызстана сообщил: "Мы ожидаем очень больших изменений в этом году. Мы со своей стороны делаем всё возможное, чтобы эти мероприятия были исполнены".

"Мы готовимся отметить 75-летие Победы в Великой Отечественной войне вместе с вами, - продолжил Сооронбай Жээнбеков. - Там очень много масштабных мероприятий. Мы надёжный партнёр в Евразэс. И я, пользуясь случаем, хочу выразить вам большую благодарность за личную поддержку практически во всех вопросах нашего двустороннего сотрудничества".

"Мы, кыргызстанцы, очень дорожим, высоко ценим наши исторически дружественные отношения, проверенные веками, и мы будем надёжными партнёрами, стратегическими союзниками России", - сказал президент Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/385793
Теги:
визит, Москва, Кыргызстан, Владимир Путин, Сооронбай Жээнбеков
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