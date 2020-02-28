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Михаил Мишустин попросил передать привет Мухаммедкалыю Абылгазиеву

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- Евгений Денисенко
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Находясь в Москве, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков 27 февраля встретился с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Как сообщили в пресс-службе правительства РФ, обсуждались актуальные вопросы российско-кыргызского сотрудничества, взаимодействия в энергетике, промышленности, транспорте и других областях.

"Уважаемый Сооронбай Шарипович! От всей души позвольте вас поприветствовать здесь, в Доме Правительства Российской Федерации. Добро пожаловать!" – сказал Михаил Мишустин, открывая встречу.

Пользуясь случаем, он также попросил передать большой привет своему кыргызскому коллеге – премьер-министру КР Мухаммедкалыю Абылгазиеву: "Мы с ним встречались 31 января в Алма-Ате на Евразийском межправительственном совете".

Михаил Мишустин особо отметил, что российско-кыргызские отношения носят стратегический, союзнический характер, динамично развивается торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. Вместе обе страны работают в Евразийском экономическом совете.

"Уверен, что российско-киргизский перекрёстный Год, программа которого охватывает свыше 200 совместных мероприятий, станет знаменательным событием и придаст новый импульс укреплению нашего двустороннего взаимодействия", - заявил премьер-министр РФ.

Он также подчеркнул очень важную роль межрегионального диалога: "28 марта 2019 года в Бишкеке прошла Российско-киргизская межрегиональная конференция с участием президентов. Очередная конференция пройдёт в Екатеринбурге, уже запланирована во второй половине этого года. И в целом правительство Российской Федерации заинтересовано в максимально конструктивном взаимодействии с киргизскими коллегами".

В свою очередь Сооронбай Жээнбеков поздравил Мишустина с назначением на должность председателя правительства Российской Федерации: "Владимир Владимирович Путин оказал вам большое доверие. И Государственная Дума хорошо поддержала вас. Это признание того, что у вас есть огромный опыт и высокий профессионализм в государственном управлении. Я уверен, что все эти ваши качества обеспечат России стабильное развитие".

"За последние два года, вы правильно заметили, российско-кыргызские отношения заметно активизировались. Идёт активный диалог на всех уровнях, особенно после государственного визита Владимира Владимировича Путина в Кыргызскую Республику в марте 2018 года. Этот визит был очень успешным. Были подписаны соглашения на сумму более 6 млрд долларов. Там, в Бишкеке, прошла VIII Межрегиональная конференция. Мы провели много форумов, и это даёт свой эффект. У нас очень большие надежды на IX Межрегиональную конференцию, которая пройдёт в Екатеринбурге. Уверен, что этот форум укрепит взаимоотношения нашего бизнеса и наших региональных чиновников", - сказал глава Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/385795
Теги:
визит, Мухаммедкалый Абылгазиев, премьер-министр, Владимир Путин, Сооронбай Жээнбеков
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