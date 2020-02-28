МИД КР: Саудовская Аравия запретила паломникам въезд в страну

Саудовская Аравия запретила въезд в страну паломникам, желающим совершить малый хадж. Об этом официально сообщает МИД КР со ссылкой на Посольство Королевства Саудовской Аравии в КР.

Такое решение принято правительством КСА на основании рекомендации компетентных органов здравоохранения о применении строгих мер предосторожности и принятии превентивных мер по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции, в целях обеспечения максимальной защиты безопасности граждан.

Так, решено:

1. Временно приостановить въезд иностранных граждан с целью совершения Умры (Малого Хаджа), а также посещения Мечети Пророка в г. Медина.

2. Временно приостановить въезд по туристическим визам для иностранных граждан, где распространение коронавируса представляет опасность, в соответствии с критериями, установленными компетентными органами здравоохранения Королевства Саудовской Аравии.