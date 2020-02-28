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МИД КР: Саудовская Аравия запретила паломникам въезд в страну

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- Оксана Гут
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Саудовская Аравия запретила въезд в страну паломникам, желающим совершить малый хадж. Об этом официально сообщает МИД КР со ссылкой на Посольство Королевства Саудовской Аравии в КР.

Такое решение принято правительством КСА на основании рекомендации компетентных органов здравоохранения о применении строгих мер предосторожности и принятии превентивных мер по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции, в целях обеспечения максимальной защиты безопасности граждан.

Так, решено:

1. Временно приостановить въезд иностранных граждан с целью совершения Умры (Малого Хаджа), а также посещения Мечети Пророка в г. Медина.

2. Временно приостановить въезд по туристическим визам для иностранных граждан, где распространение коронавируса представляет опасность, в соответствии с критериями, установленными компетентными органами здравоохранения Королевства Саудовской Аравии.


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URL: https://www.vb.kg/385809
Теги:
грипп, Китай, Саудовская Аравия, хадж, Кыргызстан, МИД
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