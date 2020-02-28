Фоторепортаж - Рабочий визит Сооронбая Жээнбеков в Москву

На церемонии открытия Перекрёстного года выступили творческие коллективы и деятели искусств двух стран
Пресс-служба президента КР подготовила фоторепортаж рабочего визита Сооронбая Жээнбекова в Москва.
Двухдневный визит президента КР Сооронбая Жээнбекова 27 февраля начался с возложения венка к Могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены в городе Москва.
Глава государства почтил память погибших во время Великой Отечественной Войны минутой молчания. Прозвучал гимн Кыргызской Республики.
Президент Сооронбай Жээнбеков провёл двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудили актуальные направления и перспективы развития кыргызско-российских двусторонних отношений.
Кроме того, Сооронбай Жээнбеков провёл двусторонние переговоры с председателем правительства России Михаилом Мишустиным и заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым.
Состоялся обмен мнениями об актуальных направлениях двустороннего сотрудничества стран, в том числе в торгово-экономической сфере, а также по вопросам региональной безопасности, борьбы с экстремизмом и терроризмом.
Вечером, 27 февраля, в Государственном Кремлёвском дворце в городе Москва состоялась церемония открытия Перекрёстного года Кыргызской Республики в Российской Федерации и Российской Федерации в Кыргызской Республике с участием глав двух государств.
Президенты в приветственной речи отметили приверженность Кыргызстана и России духу союзничества и стратегического партнёрства. С удовлетворением подчеркнули интенсивную динамику сотрудничества стран по всем направлениям.
На церемонии открытия выступили творческие коллективы и деятели искусств двух стран.