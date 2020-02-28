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Фоторепортаж - Рабочий визит Сооронбая Жээнбеков в Москву

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- Оксана Гут
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На церемонии открытия Перекрёстного года выступили творческие коллективы и деятели искусств двух стран

Пресс-служба президента КР подготовила фоторепортаж рабочего визита Сооронбая Жээнбекова в Москва.

Двухдневный визит президента КР Сооронбая Жээнбекова 27 февраля начался с возложения венка к Могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены в городе Москва.

Глава государства почтил память погибших во время Великой Отечественной Войны минутой молчания. Прозвучал гимн Кыргызской Республики.

Президент Сооронбай Жээнбеков провёл двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудили актуальные направления и перспективы развития кыргызско-российских двусторонних отношений.

Кроме того, Сооронбай Жээнбеков провёл двусторонние переговоры с председателем правительства России Михаилом Мишустиным и заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым.

Состоялся обмен мнениями об актуальных направлениях двустороннего сотрудничества стран, в том числе в торгово-экономической сфере, а также по вопросам региональной безопасности, борьбы с экстремизмом и терроризмом.

Вечером, 27 февраля, в Государственном Кремлёвском дворце в городе Москва состоялась церемония открытия Перекрёстного года Кыргызской Республики в Российской Федерации и Российской Федерации в Кыргызской Республике с участием глав двух государств.

Президенты в приветственной речи отметили приверженность Кыргызстана и России духу союзничества и стратегического партнёрства. С удовлетворением подчеркнули интенсивную динамику сотрудничества стран по всем направлениям.

На церемонии открытия выступили творческие коллективы и деятели искусств двух стран.


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URL: https://www.vb.kg/385810
Теги:
Владимир Путин, Сооронбай Жээнбеков, президент, Россия, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество
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