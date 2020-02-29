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Золотые богатыри стрэнглифтинга

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- Вячеслав Аникин
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Отлично выступили кыргызстанские атлеты на чемпионате мира по стрэнглифтингу в Бангкоке. Трое наших соотечественников заняли два первых места и одно второе.

Сначала о том, что такое стрэнглифтинг. Это - силовое троеоборье, немного напоминающее пауэрлифтинг. Первый вид стрэнглифтинга: подъем штанги лежа на скамье, расположенной под углом в 45 градусов. Второй раздел: подъем металлического снаряда со специальной подставки на бицепс. И третий вид - подъем штанги с земли со стороны спины.

Родоначальники стрэнглифтинга - индийские спортсмены. Наверное, им в свое время не понравился пауэрлифтинг, и они решили придумать что–то эдакое, чего нет в других странах. Придумали, попробовали - понравилось, стали проводить сначала чемпионаты в каждом из штатов Индии, потом первенство всей страны. Ну а далее решили покорить своей забавой остальной мир. И представьте, у них это получилось. Сейчас стрэнглифтинг осваивается практически во всех азиатских государствах, а недавно он стал культивироваться во Франции, Испании, Великобритании, многих других европейских государствах. Даже честолюбивые американцы стали присматриваться к стрэнглифтингу. Может быть, и за океаном в скором времени этот новомодный вид спорта будет раскручиваться.

В Кыргызстане стрэнглифтинг начал развиваться самым неожиданным образом. В 2018 году в Чолпон–Ате проходил чемпионат Азии по армрестлингу (рукоборству). Индийские силачи прекрасно знают жадного до новинок в спорте президента Федерации армрестлинга нашей страны Жээнбека Мукамбетова, а потому предложили ему развивать стрэнглифтинг в Кыргызстане. Показали видеоролики, брошюры и попали в точку. Главный рукоборец страны зажегся идеей популяризировать этот новый вид спорта в нашей стране.

Дело в том, что Жээнбек Мукамбетов долгое время возглавлял Федерацию армрестлинга, а сейчас он президент Азиатской федерации по этому виду спорта. Так что многих армрестлеров он знает прекрасно. Более того, он на короткой ноге с руководителями тренажерных залов Бишкека. Так что Мукамбетову не составило большого труда провести агитационную работу с нашими силачами. Сказать, что все бодибилдеры, пауэрлифтеры, армрестлеры забросили свои родные виды спорта, было бы не верно, но многие из них стали с интересом параллельно осваивать неизвестную им до недавнего времени спортивную науку - стрэнглифтинг.

Первый раз кыргызстанцы поехали на чемпионат Азии по стрэнглифтингу в прошлом году. И сразу же дали понять соперникам, что они не пацаны с улицы, а серьезные ребята. Во всяком случае, они завоевали несколько медалей различного достоинства. А сам Жээнбек Мукамбетов поднялся даже на высшую ступень пьедестала почета. Хозяева состязаний - индусы - тогда были сильно признательны кыргызстанцам за их участие в турнире.

Чемпионат Азии в нынешнем году прошел в Бангкоке с 13 по 18 февраля. Из–за треклятого коронавируса принять участие в турнире отважились атлеты не всех стран нашего континента, но чемпионат из–за этого в зрелищности ничего не потерял. Наоборот, за медали боролись опытные спортсмены, познавшие толк в стрэнглифтинге.

Первое место в своей возрастной категории заняла бишкекчанка Елена Тараторина. Ее спортивному таланту до сих пор удивляется Жээнбек Мукамбетов. Она пришла в тренажерный зал несколько лет назад и за это время достигла впечатляющих результатов в силовых дисциплинах. С легкостью Елена освоила и стрэнглифтинг. Хотя слово "легкость" в данном случае не очень уместно. Тараторина выкладывается на тренировках, ей доставляет удовольствие каждый раз улучшать собственные результаты. Между прочим, на турнире в Бангкоке наша силачка обошла более молодых соперниц. "Вы привезли к нам уникальную женщину", - сказали Мукамбетову организаторы состязаний.

Вторым участником нашей сборной стал известный в Кыргызстане правовед Шамарал Майчиев. Природа наградила его огромной силой, выносливостью, но наш аксакал в молодые годы не занимался спортом. "Некогда. И так сильный", - отшучивался он от предложений знакомых посетить тренажерный зал. Но все же, когда время стало позволять, Майчиев пришел в спортзал и стал возиться с металлом. И вот уже пять лет он бьет один рекорд за другим. И, между прочим, жалеет, что раньше не выходил на помост.

В Бангкоке Шамарал Майчиев занял второе место. Потому что победителем в его возрастной категории стал... Жээнбек Мукамбетов. У нас по пальцам можно пересчитать руководителей спортивных федераций, занимающихся спортом. Мукамбетов как раз из этой беспокойной гвардии.

- Мы скоро откроем Федерацию стрэнглифтинга, - пообещал во время нашей беседы Мукамбетов, - и дело пойдет еще веселее. Люди поймут: стрэнглифтинг очень полезный вид спорта и не травматичный, как похожие на него другие силовые дисциплины. А для нас главное - не рекорды устанавливать, а оздоравливать кыргызстанцев, молодежь от дурных соблазнов отвлекать.


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URL: https://www.vb.kg/385813
Теги:
Тайланд, турнир
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