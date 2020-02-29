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Врачи из Катара провели бесплатные операции для кыргызстанских детей

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- Нина Ничипорова
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В Национальном центре охраны материнства и детства благотворительным фондом Катара на днях были проведены бесплатные операции по восстановлению слуха четверым детям, которые с рождения были глухонемыми.

Как отметил директор Национального центра охраны материнства и детства Камчыбек Узакбаев, стоимость такой операции составляет от 25 до 40 тысяч евро. Поэтому далеко не все семьи могут оплатить такую операцию.

- Для решения подобных проблем мы тесно сотрудничаем с международными организациями, с зарубежными коллегами. Кыргызские и катарские врачи не впервые встречаются в операционной. И ведь что поразительно: говорим на разных языках, а оперируем, как говорится, в унисон, - отметил Камчыбек Узакбаев.

По статистике, общее количество детей, глухонемых с рождения, в Национальном центре охраны материнства и детства - 189 человек. Из них фонд выбрал детей–сирот от 2 до 5 лет и ребятишек из малообеспеченных семей.


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URL: https://www.vb.kg/385814
Теги:
дети, Катар, операция, Бишкек, Кыргызстан, врачи
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